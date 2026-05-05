Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action

Scott Crabbé, journaliste football
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Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action
Photo: © photonews

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Le conseil d'administration de la Pro League se réunit aujourd'hui. La Gantoise en profite pour remettre la pression, en adressant une lettre ouverte aux décideurs du football belge.

Ce mardi est un nouveau jour important pour le football belge : le conseil d'administration de la Pro League se réunit pour débattre des quotas d'équipes U23 en Challenger Pro League. Si la Pro League maintient ces quotas en l'état, elle risque une amende de 12 millions d'euros de l'Autorité belge de la concurrence (ABC).

Au coeur du problème : la garantie que les équipes espoirs ne puissent pas descendre vers les séries amateurs, ce que l'ABC considère comme une forme inacceptable de distorsion de la compétition vis-à-vis des clubs amateurs.

C'est pourquoi la Pro League avait proposé certains assouplissements. Mais l'impact sur le football amateur était tel (des équipes U23 pourraient monter remplacer d'autres équipes de jeunes à la place de certaines équipes 'adultes' pourtant mieux classées) que la proposition a rapidement été rejetée, tant par l'aile francophone qu'au nord du pays. Nos décideurs doivent donc revoir leur copie.

La Gantoise passe à l'action

Ce n'est pas un hasard si Het Nieuwsblad révèle aujourd'hui la lettre ouverte écrite par La Gantoise à la Pro League. Dans cette missive, les Buffalos demandent tout simplement d'annuler la réforme en gardant un championnat à 16 équipes avec Playoffs. Les dirigeants gantois estiment que la réforme est un tout, indivisible : si les quotas U23 sautent, le nouveau format de compétition en D1A doit sauter aussi. Les deux points avaient été présentés comme un package lors du vote.


La saison prochaine, le football belge passera de manière irrévocable à une D1A 18 équipes, sans Playoffs. La Gantoise propose de considérer cette saison comme une saison de transition. "Différentes solutions nous semblent envisageables pour permettre un retour progressif à une D1A à 16 clubs et à une D1B à 18 (ou 20 ?) clubs". Reste à voir si la Pro League sera de leur avis.

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