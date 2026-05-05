Beveren enchaîne les prolongations de contrat pour préparer la remontée en D1A

Le SK Beveren évoluera à nouveau en D1A la saison prochaine. Il faut donc préparer le noyau : cela passera par des renforts, mais aussi par des prolongations de contrat.

Remonter en D1A, pour un club comme le SK Beveren, n'est pas une fin en soi : les pensionnaires du Freethiel espèrent bien s'installer durablement en Jupiler Pro League, comme le veut la riche histoire du club ou plutôt de l'homonyme dont il se présente comme l'héritier, soit le KSK Beveren, qui reste l'officiel détenteur du palmarès associé au matricule 2300.

Pour ne pas faire l'ascenseur, le SK Beveren travaille donc à préparer sa remontée au mieux. Pour ce faire, avant l'ouverture du mercato qui devra amener des renforts, place aux prolongations de contrat. Les vétérans Lennart Mertens (33 ans), 20 buts en 30 matchs de D1B, et Bruno Godeau (33 ans), patron de la défense, avaient déjà prolongé.

Kurt Abrahams (ex-STVV, ex-Westerlo) prolonge

C'est désormais Kurt Abrahams (29 ans), l'une des sensations du Freethiel cette saison avec 9 buts, qui a lui aussi prolongé son bail à Beveren. Le club disposait d'une option pour étendre d'un an son contrat, qui s'achevait le 30 juin prochain.

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De technische skills van de Zuid-Afrikaanse winger zullen ook volgend seizoen op de Freethiel te bewonderen zijn.



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Abrahams est arrivé à Beveren en 2024, après une période sans club. Le Sud-Africain est un nom connu en Belgique, et pour cause : il a été formé à Saint-Trond et a évolué à Westerlo de 2018 à 2021 (85 matchs). Il fera ensuite un passage à Deinze avant de signer en Serbie en 2023. Depuis sa signature en Pays de Waes, il compte 11 buts en 44 matchs.





Cette nouvelle prolongation ne sera probablement pas la dernière à Beveren. En effet, pas moins de 16 joueurs arrivaient en fin de contrat au 30 juin 2026, et on ignore même si Marink Reedijk restera l'entraîneur des Waeslandiens en D1A. Bob Peeters, le directeur sportif du club, a donc du travail s'il veut que son club s'inscrive dans la lignée des clubs ayant réussi, récemment, à s'installer durablement en D1A après être remontée dans l'élite.