"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

Entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise, la tension était maximale. Pour Hein Vanhaezebrouck, les Unionistes n'en sont pas les seuls responsables.

Des matchs sur le fil du rasoir, Hein Vanhaezebrouck en a connus, il n'était d'ailleurs pas le dernier à expliquer sa façon de penser au quatrième arbitre, ou à tourner en dérision l'homme en noir. Mais même à son échelle, certains comportements observés lors de Saint-Trond - Union ont dépassé les bornes.

La carte rouge adressée en début de rencontre à Kevin Mac Allister a directement mis de l'huile sur le feu, mais Saint-Trond n'a pas abaissé son curseur en termes de plaintes à l'arbitre pour autant.

Un match d'une nervosité folle

Dans Het Nieuwsblad, Vanhaezebrouck explique les Canaris ont été trop loin : "Tout ce chahut, ces plaintes constantes le long de la ligne entre eux et auprès du quatrième officiel, cela m'a horriblement agacé. Michiel Allaerts sera rentré chez lui avec les oreilles qui sifflent. Ce n'était pas une bonne publicité pour notre football".

Wouter Vrancken s'est refait un capital sympathie au Stayen, mais n'est pas en reste. "Son comportement et ce sourire cynique en permanence, le fait d'aller tirer la barbichette de Burgess après coup. En tant qu'entraîneur, on s'agace parfois, bien sûr, mais là, même la plus petite rentrée en touche était contestée. Ses jérémiades étaient de trop".







"J'ai beaucoup de respect pour la manière dont le STVV joue et pour ce que Wouter en a fait. Mais, dans cette belle histoire, voilà une page qu'il ferait mieux de tourner rapidement", conclut Vanhaezebrouck.