Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel

Scott Crabbé, journaliste football
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Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel
Photo: © photonews

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Ronny Deila n'est plus l'entraîneur du Maccabi Tel Aviv. Mais plus que cette séparation, c'est la cause de ce départ précipité qui pourrait lui valoir de gros ennuis.

En février dernier, Ronny Deila s'est, après plusieurs mois sans club, recasé sur le banc du Maccabi Tel Aviv. L'effet a été immédiat : d'une équipe en pleine perte de repères, le Maccabi s'est transformé en un collectif confiant et enchaînant les victoires. Mais la guère est venue mettre tout cela entre parenthèses, valant à Deila de devoir sauter dans un bus vers l'Égypte pour échapper aux missiles.

Il a toutefois fini par reprendre ses activités sur le banc du Maccabi ces dernières semaines. Mais hier, stupeur : le club a annoncé la fin de la collaboration de manière assez brève et inattendue. "Le Maccabi Tel Aviv et Ronny Deila sont parvenus à un accord mutuel selon lequel il prendra un congé immédiat de son poste pour des raisons personnelles", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Ronny Deila dans de sales draps

Le club israélien reste évasif, mais la presse norvégienne n'a pas tardé à donner plus de détails. Les médias VG et TV2 expliquent que leur compatriote est sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard aurait harcelé sexuellement une conductrice de taxi jeudi dernier. La femme a par la suite porté plainte. Face à l'ampleur prise par ces accusations, Deila a bien été obligé d'en dire plus.

La justice israélienne sur le coup

"Je souhaite répondre aux accusations portées contre moi. Un incident s’est produit jeudi soir alors que je rentrais chez moi en taxi. Je ne me souviens pas des détails car j’avais trop bu. C’est pourquoi j’ai pris un taxi", explique-t-il dans un nouveau communiqué.

Ronny Deila ne reconnaît pas directement s'être rendu coupable d'harcèlement sexuel mais s'excuse si ses propos ont offensé la chauffeuse de taxi.  La police israélienne indique de son côté que l'enquête n'en est qu'à ses débuts et recherche des images vidéo.

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