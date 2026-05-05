Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

Scott Crabbé, journaliste football
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Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps
Photo: © photonews
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La course à la montée en Ligue 1 rend tout le monde nerveux chez nos voisins. Philippe Montanier l'a encore constaté le week-end dernier.

En cette fin de saison, deux anciens entraîneurs de Pro League rêvent de Ligue 1. Là où Karel Geraerts va devoir sortir le grand jeu lors de la dernière journée pour arracher les barrages (Reims doit rattraper deux points de retard sur Rodez), Philippe Montanier peut encore envisager la promotion directe.

Mais là aussi, Saint-Etienne n'a plus son sort entre les mains. Les Verts ont deux points de retard sur Le Mans à surmonter, pour le plus grand plaisir de Thibaut Courtois, qui a investi au sein de l'actuel deuxième de Ligue 2.

Pourtant, l'ASSE semblait filer vers cette deuxième place. Arrivé en court de saison pour succéder au Norvégien Eirik Horneland, Philippe Montanier avait débuté son mandat avec cinq victoires consécutives et un bilan de 23 sur 27.

Saint-Etienne cale au plus mauvais moment

Mais les Verts restent désormais sur trois défaites d'affilée. Samedi, malgré un but d'Irvin Cardona (ex-Cercle de Bruges), ils ont rendu les armes à Rodez (2-1). Voir le billet direct vers la Ligue 1 s'éloigner a rendu fous les supporters, qui ont eu une explication musclée avec les joueurs et le staff, leur lançant même ce qui leur passait sous la main. Montanier a été particulièrement pris à partie.

L'ancien entraîneur du Standard ne s'est pas démonté à l'interview : "C’est normal qu’on aille voir nos supporters. On comprend leur colère et leur frustration. On n’a pas été bons, pas à la hauteur de ce club et d’eux, c’est vrai, mais je ne suis pas d’accord avec le fait de dire qu’on a triché".

"On paye cash la moindre erreur, comme d’habitude. On prend des buts, encore deux ce soir. Offensivement, à part à la fin, on n’est pas justes. On reste en dessous de ce qu’on peut faire, même s’il y a des absents et que ça n’explique pas tout", conclut-il, amer. Le dernier match contre Amiens sera bien celui de tous les dangers.

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