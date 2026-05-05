"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

Scott Crabbé, journaliste football
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"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany
Photo: © photonews
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Ancien coéquipier de Vincent Kompany à Manchester City, Nedum Onuoha est aujourd'hui retombé dans l'ombre. Aurait-il apprécié un peu plus de reconnaissance de Vince the Prince. Ce n'est pas impossible.

Avant que Manchester City n'entre dans une dimension supérieure, Nedum Onuoha était un titulaire régulier au centre de la défense des Cityzens. Mais la concurrence grandissante, notamment celle d'un certain Vincent Kompany, l'a poussé vers la sortie, sous la forme d'un transfert vers les Queen's Park Rangers.

Pourtant, Onuoha a changé la vie de Kompany. C'est lui qui a permis à son coéquipier de l'époque de rencontrer Carla, qui est aujourd'hui la femme de Vince the Prince.  L'ancien international espoir anglais est revenu sur cet épisode dans 'In The Mixer', un podcast de Sky Sports notamment animé par Joleon Lescott, ancien coéquipier des deux hommes à City.

L'entremetteur de Vincent Kompany

"Je connaissais Carla depuis des années, bien avant de rencontrer Vinnie. Nous étions de bons amis. Je connaissais bien Carla et je me doutais déjà qu'elle pourrait être intéressée par Vinnie. Et que lui aussi, probablement", sourit-il.

Sa prophétie s'est réalisée : "J'ai dit à Vinnie que s'il passait un jour par Manchester, il n'avait qu'à me le faire savoir. Et de fil en aiguille…". Onuoha le raconte toutefois avec une pointe de regret : "Maintenant, ils ont des enfants et sont mariés… Mais qui n'était pas invité au mariage ? Moi". L'ancien défenseur le révèle en riant : "Il m'a tout pris. J'ai perdu un ami et mon numéro de maillot à cause de lui".

Le numéro quatre, symbole de Kompany à l'Etihad Stadium

En effet, lorsque Onuoha a été prêté par City à Sunderland en 2010, Kompany lui a demandé s'il pouvait récupérer son numéro 4. Jusque-là, il portait le numéro 33. "J'ai bien évidemment accepté". Et aujourd'hui, force est de constater que le numéro 4 est plus associé à Kompany qu'à Onuoha.

Il ne lui en tient toutefois pas rigueur, préférant retenir l'éloquence et la grandeur de l'actuel du Bayern Munich : "Ce que nous voyions chaque jour dans le vestiaire de City… C’était un communicateur incroyable. Il parlait au moins cinq langues et pouvait parler à n’importe qui. Dès que Vinnie était à City, il n’y avait plus vraiment besoin de quelqu'un d’autre pour mener les interviews".

"Sa façon d'aborder les tactiques avec une précision incroyable et de présenter ce qu'il a à dire est tout simplement exceptionnelle. Le prestige que Vincent Kompany a acquis est impressionnant. C'est peut-être la personne la plus respectée que j'aie jamais rencontrée", conclut Nedum Onuoha, pas rancunier.

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