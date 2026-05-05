La course au titre et le Mondial en ligne de mire ? Le verdict est tombé pour Promise David

Promise David l'a confirmé, il ne rejouera plus avec l'Union Saint-Gilloise cette saison. David Hubert devra composer sans lui dans la course au titre.

Il n'y avait qu'à entendre son cri et voir sa grimace de douleur pour comprendre que la blessure encourue à la suite d'un contact pourtant anodin contre l'Antwerp à la fin du mois de février mettrait Promise David sur la touche pendant un certain temps. De fait, l'attaquant canadien a dû se faire opérer à la hanche.

En force de la nature qu'il est, le natif de Brampton se voyait déjà revenir en avance sur les pronostics médicaux et ainsi être disponible pour la fin de saison. C'est que l'Union joue encore pour le doublé Coupe-championnat et que David peut conclure l'exercice avec une participation à la Coupe du Monde coorganisée par son pays.

L'Union devra bel et bien faire sans Promise David jusqu'à la fin de la saison

Mais le staff médical de l'Union a dû jouer la carte de la prudence avec lui, freinant souvent ses ardeurs pour permettre à son corps de totalement se remettre. Le joueur a dû se rendre à l'évidence au micro de la RTBF, à l'occasion de sa nomination au Soulier d'Ébène hier soir (où Adem Zorgane et Zakaria El Ouahdi l'ont devancé) : il ne sera pas en mesure de rejouer pour l'Union cette saison.

"C'est dommage car les Playoffs étaient ma période préférée la saison passée. Ne pas pouvoir le faire cette année est un peu. Mais je vais le gérer", explique-t-il la mort dans l'âme. Il y a un an, Promise David avait porté l'Union vers le titre avec huit buts en dix matchs de Playoffs, dont ce doublé lors du match pour entrer dans l'histoire contre La Gantoise, lors de la dernière journée.



Cette fois, David Hubert devra composer sans lui, réinventant le jeu de l'équipe comme il le fait depuis février, avec notamment Kevin Rodriguez et Mateo Biondic pour prendre sa relève. Dans le vestiaire, par contre, Promise David est toujours bien présent : dans les tribunes du Parc Duden à tous les matchs, il ne lui faut pas longtemps pour aller faire la fête avec ses équipiers en cas de victoire et les consoler lors des dernières contre-performances. Sa participation à la Coupe du Monde ? De plus en plus difficile, mais toujours dans un coin de sa tête.