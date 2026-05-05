Une légende du Bayern place Kompany au-dessus de Tuchel et de Nagelsmann: "Il est presque parfait"

Vincent Kompany a fait forte impression en très peu de temps au Bayern Munich. L'entraîneur belge a replacé le géant allemand au sommet européen et a, ce faisant, gagné toute la confiance de la direction du club.

L'ancien président d'honneur Uli Hoeneß ne tarit pas d'éloges à propos de l'ex-Diable Rouge. Il ne fait pas dans la dentelle et voit en Vincent Kompany l'homme idéal pour ouvrir une nouvelle ère au Bayern. "Il peut rester ici encore cinq à dix ans, s'il le souhaite", a-t-il lâché sans détour dans une interview accordée à DAZN. Un message clair : en interne, le club veut construire sur le long terme autour du coach belge.

Fait marquant : Hoeneß s'est même permis de se projeter très loin, en évoquant l'idée qu'un jour Sebastian Hoeneß - son neveu et actuel coach de Stuttgart - pourrait éventuellement devenir une option. Mais il a immédiatement précisé que ce n'est pas d'actualité, car le présent en Bavière, c'est Vincent Kompany.

Kompany peut rester dix ans au Bayern

Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont Hoeneß parle de Kompany. Là où il qualifie d' "intelligents" des entraîneurs comme Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann, il va encore plus loin pour le Belge. "En tant que personne, il est presque parfait", confie-t-il.

Selon Hoeneß, Kompany se distingue non seulement par ses qualités tactiques, mais aussi par sa gestion humaine. Il ne lâche pas ses joueurs, ne critique personne en public et ne réclame pas sans cesse de nouveaux transferts. Au contraire, il cherche à tirer le maximum du noyau dont il dispose.

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Un détail de leur toute première discussion est d'ailleurs resté gravé dans l'esprit de Hoeneß. Kompany avait tout de suite fait passer un message : le travail est au-dessus de tout. Il veut être le premier à l'entraînement et le dernier à partir. Une mentalité qui a manifestement séduit la direction du Bayern.