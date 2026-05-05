Romelu Lukaku de retour à Naples : Antonio Conte attend un geste

Romelu Lukaku est de retour à Naples. Mais l'issue des retrouvailles avec Antonio Conte reste incertaine.

Nous vous en parlions hier : Romelu Lukaku a quitté la Belgique, où il a poursuivi sa rééducation, pour rentrer à Naples. Big Rom a beau avoir déçu beaucoup de monde et écopé d'une amende monstre de 150 000 euros, il n'en reste pas moins un joueur du Napoli et y reprendra l'entraînement, d'abord en individuel, puis en collectif.

Reste à savoir comment Antonio Conte et son staff l'accueilleront. Entre le Mister et Romelu, la relation semble être devenue glaciale. "Je suis très déçu de Romelu. Il n’est même pas venu me saluer. Non, je ne lui ai pas parlé. Il était pourtant présent, juste à côté de mon bureau. Je sais qu’un des membres du conseil d’administration lui a parlé, mais il n’est pas venu frapper à ma porte. Pas un mot, pas un message, rien du tout", s'était récemment indigné Conte.

Romelu Lukaku va devoir la jouer profil bas

Il faudra forcément un peu plus de dialogue entre les deux hommes pour le retour de Lukaku. Ce dernier entre dans une phase décisive, le quotidien Il Mattino a d'ailleurs écrit un long article sur les enjeux des retrouvailles.

Le Diable Rouge va très clairement devoir faire le premier pas : "Cette fois, Lukaku devra littéralement 'frapper à la porte' du vestiaire de Conte et attendre sa réponse. L'objectif est clair : comprendre s'il existe encore une possibilité de réparer une relation qui s'est fortement détériorée ces dernières semaines".



"Lukaku devra s'expliquer, voire se justifier", préviennent les journalistes italiens. Et dire qu'il y a quelques années, Romelu avait organisé un petit combat de boxe entre Antonio Conte et Lautaro Martinez pour régler un différend entre les deux hommes à l'Inter Milan...