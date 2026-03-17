Rudi Garcia retient son souffle : Thibaut Courtois se blesse juste avant la trêve internationale

Les mauvaises langues se diront que le timing est parfait, mais Thibaut Courtois ne semblait pas simuler : le gardien du Real Madrid s'est blessé dans le 8e de finale retour contre Manchester City.

Décidément, Rudi Garcia doit se demander ce qu'il a fait au bon dieu pour mériter ça. Alors que les Diables Rouges sont déjà perclus de blessures à l'approche de la trêve internationale, qu'il s'agisse de joueurs indisponibles ou à peine de retour sur les terrains, voilà que c'est Thibaut Courtois qui s'est blessé cette fois.

Alors que le Real Madrid était en cruise control total contre Manchester City, les Citizens étant réduits à 10 et comptant 3 buts de retard sur l'ensemble des deux matchs, Courtois a en effet dû céder sa place à la mi-temps.

Courtois absent à Tubize ?

Le portier des Diables Rouges a préféré ne prendre aucun risque après avoir ressenti une douleur, et a donc été remplacé au retour des vestiaires par Andriy Lunin. Le quotidien espagnol Marca a déjà eu des nouvelles du Belge : Courtois serait blessé aux adducteurs.

Il serait même d'ores et déjà forfait pour le derby madrilène de ce week-end, ce qui laisse fortement suggérer qu'il ne pourra pas rejoindre les Diables Rouges pour la trêve internationale. Surtout quand on sait que la Belgique se rend pour l'occasion aux USA.



En attendant un verdict définitif, il est également possible que Garcia appelle tout de même Courtois afin de faire constater sa blessure à Tubize, comme cela a déjà pu se faire par le passé, avant de le remplacer.