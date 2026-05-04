Gros coup dur pour le Real Madrid : un cadre sera absent jusqu'en fin de saison et manquera la Coupe du monde

Nouveau coup dur pour le Real Madrid : Ferland Mendy souffre d'une blessure au tendon du muscle droit fémoral. C'est ce qu'a annoncé le Real Madrid dans un communiqué ce lundi.

Le Français, qui revenait à peine de blessure, sera à nouveau écarté des terrains. Il devrait manquer cinq mois de compétition. Sa saison est donc terminée et il ne participera pas à la Coupe du monde 2026.

Le latéral du club de la capitale espagnole a en fait rechuté. Il a été contraint de sortir du terrain à la 14e minute de jeu lors du succès du Real Madrid contre l'Espanyol de Barcelone (2-0). Récemment, il avait impressionné en quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern. Il semblait enfin relancé après des mois de complications, mais malheureusement, il devra à nouveau rester sur la touche pour un bout de temps.

"Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Ferland Mendy par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du tendon du droit fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près", a simplement écrit le Real Madrid dans un communiqué.

Une opération pour Ferland Mendy ?

À en croire la presse espagnole, le latéral pourrait bien se faire opérer. Cela semble être la solution la plus probable pour lui, qui avait déjà été touché par la même blessure en avril 2025 et qui avait donc dû manquer près de six mois de compétition. Cette saison, il s'agit de sa cinquième blessure. Il n'a pris part qu'à neuf rencontres depuis le début de saison.

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L'arrière gauche est sous contrat avec la Maison Blanche jusqu'en juin 2028. Ses blessures à répétition pourraient bien mettre en péril son avenir au club malgré son bon niveau de jeu affiché les rares fois où il a joué cette saison. Ferland Mendy est présent au club depuis juillet 2019 et compte pas moins de 210 rencontres sous la tunique du club de la capitale espagnole.