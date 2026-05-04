🎥 De toute beauté : superbe but de Jérémy Doku avec Manchester City

Jérémy Doku a ouvert le score pour Manchester City contre Everton. Le Diable Rouge a inscrit un superbe but du pied gauche.

Le joueur belge a inscrit son but à la 43e minute de jeu. C'est son sixième de la saison toutes compétitions confondues. Jérémy Doku a également 14 passes décisives à son compteur.

Doku breekt de ban! 🤩🇧🇪 pic.twitter.com/VMEjnbCdH7 — Play Sports (@playsports) May 4, 2026

C'est l'inévitable Rayan Cherki qui a délivré le ballon à Jérémy Doku avant qu'il ne marque. Le Français en est désormais à 14 assists cette saison avec Manchester City. Il égale donc son coéquipier.

Au moment où ces lignes sont écrites, la pause vient d'être sifflée entre Everton et Manchester City. Les Sky Blues sont rentrés aux vestiaires avec un avantage d'un but. Un avantage mérité au vu de la domination du club anglais dans ce premier acte.



Après cette rencontre, il ne restera encore que quatre matchs de Premier League à disputer pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola recevront Brentford samedi, Crystal Palace mercredi prochain, se déplaceront à Bournemouth le 19 mai et termineront la saison face à Aston Villa le 25 mai à domicile.



La lutte pour la course au titre avec Arsenal promet d'être passionnante. Les Londoniens, qui ont été en tête une bonne partie de la saison, pourraient bien terminer finalement en deuxième position du championnat anglais.