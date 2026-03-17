Une légende belge mise à l'honneur par "son" club en Champions League : "Il peut jouer ?"

Ce mercredi, Toby Alderweireld sera l'invité d'honneur de Tottenham à la mi-temps du match de Champions League face à l'Atlético Madrid.

Bien sûr, quand on cite Toby Alderweireld, en Belgique, les supporters pensent désormais presque aussi souvent à sa carrière internationale (en sélection et en Premier League) qu'à son ultime passage à l'Antwerp, entré dans la légende avec un titre, un Soulier d'Or et le but le plus fou de l'histoire de la Pro League.

Mais aux yeux du public étranger, Alderweireld est le plus souvent associé à un club : Tottenham, où il a évolué de 2015 à 2021, disputant 235 matchs. Ce mercredi, les Spurs lui rendront hommage, cinq ans après son départ de Londres : Toby Alderweireld sera l'invité d'honneur du club à la mi-temps du match de Champions League contre l'Atlético Madrid.

Toby Alderweireld, invité des Spurs contre l'Atlético Madrid

Une occasion doublement spéciale puisque le Belge a bien sûr également défendu les couleurs des Colchoneros, de 2013 à 2015. Tottenham a besoin d'un véritable exploit pour se hisser en quarts, ayant perdu 5-2 à Madrid.

Preuve du souvenir brillant qu'a laissé Toby Alderweireld chez les Spurs : les supporters ironisent même sur les réseaux sociaux en affirmant que l'ex-Diable Rouge, retraité depuis l'année passée... pourrait encore tenir son rang.

"Qu'il démarre le match, Van de Ven peut être l'invité de la mi-temps", écrit l'un d'eux ; "Dites-lui de prendre ses crampons", lance un autre ; "Invité spécial dans le onze de base" ; etc, etc...



