"C'est notre ville" : le PSG supersitieux avant d'affronter le Bayern, Vincent Kompany réagit

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C'est notre ville" : le PSG supersitieux avant d'affronter le Bayern, Vincent Kompany réagit
Photo: © photonews

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Le PSG aurait bien aimé séjourner dans le même hôtel à Munich que lors de son sacre européen la saison dernière, mais il n'en sera rien. Voici pourquoi.

Le PSG affronte le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions ce mercredi. Après un succès sur le score de 5-4 au match aller, les Parisiens feront tout pour s'imposer ou au moins faire un match nul en Bavière afin de se qualifier. Une tâche qui s'annonce loin d'être évidente.

Malgré cette défaite au match aller, Vincent Kompany n'a pas de regret, comme il l'avait raconté après la rencontre. "Nous avons été assez dangereux : une fois en possession du ballon, nous étions devant le but du PSG en moins de dix secondes. Bien sûr, cela nous rend vulnérables en contre-attaque. Et défensivement, nous avons été plus faibles en seconde période."

Il sait que tout reste encore possible : "Mais que dire ? Nous avons marqué quatre fois au PSG. Nous savons marquer, et nous pouvons le faire à domicile aussi. Il nous reste une semaine pour améliorer ce que nous pouvons."

Pour se qualifier, le Bayern devra évidemment prester à son meilleur niveau. Le PSG se déplacera à l'Allianz Arena, stade qui rappellera de beaux souvenirs aux Parisiens, qui ont été sacrés champions d'Europe dans ce stade la saison dernière.

Le PSG voulait séjourner dans le même hôtel que lors de son sacre européen

Par superstition, le PSG avait alors formulé une demande bien précise : loger à l’Infinity Hotel, établissement dans lequel le club avait séjourné lors de son sacre européen. Mais cette demande a été refusée.

Pourquoi ? Tout simplement parce que l'hôtel, situé à une vingtaine de kilomètres de l’Allianz Arena, est habituellement l'endroit où séjourne le Bayern avant ses matchs à domicile.

Vincent Kompany et Christoph Freund ont d’ailleurs été très clairs à ce sujet. "C’est notre ville. Nous restons à l’Infinity", a lancé l'entraîneur belge. "Nous n’allons pas abandonner notre hôtel. C’est notre match à domicile et notre ville", a renchéri le directeur sportif.

Le PSG a donc dû revoir ses plans. Le club de la capitale séjournera finalement à l’Andaz Hotel, situé à Schwabinger Tor, selon le Bild. Un choix qui reste pratique, notamment grâce à sa proximité avec l’autoroute A9 menant directement au stade.

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