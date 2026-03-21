"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables

"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables
Photo: © photonews

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Sébastien Pocognoli est satisfait de l'évolution de son équipe ces dernières semaines après une période plus compliquée. Il s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre entre l'OL et Monaco de ce samedi après-midi.

Sébastien Pocognoli voit-il son équipe évoluer comme il l'imaginait à son arrivée désormais ? "En termes d’état d’esprit, c’est le cas, oui, mais il faut que ça continue. Je sais qu’on doit le stimuler chaque jour parce que l’équipe en a besoin.

On arrive à aller dans certaines choses qui me font plaisir, mais je ne m’emballe pas trop parce qu’il reste encore huit matchs et beaucoup de choses à confirmer et d’objectifs à atteindre."

La prudence est de mise : "Il est encore trop tôt pour tirer un bilan positif ou négatif par rapport aux dernières semaines avant cette belle série. L’AS Monaco est en tout cas une belle équipe à voir dans l’état d’esprit et on arrive tout doucement vers une cohérence où je veux aller."

Sébastien Pocognoli sur l'absence de Wout Faes dans la liste de Rudi Garcia

L’entraîneur belge a également pris la parole sur Wout Faes, non repris avec la Belgique pour la prochaine trêve internationale : "Wout est concentré sur son projet à l’AS Monaco. Il est dans une bonne dynamique et une sélection aurait pu être logique, mais je ne pense pas que ça va l’affecter moralement.


Il reste encore beaucoup de matchs à disputer pour tenter de parvenir à aller en sélection nationale cet été. Cela passera par de bonnes prestations", a-t-il conclu.

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