Rik De Mil assume sa responsabilité, mais passe aussi un savon à ses joueurs : "3 ou 4 joueurs au niveau"

Rik De Mil assume sa responsabilité, mais passe aussi un savon à ses joueurs : "3 ou 4 joueurs au niveau"

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Rik De Mil a passé un savon à ses joueurs à la mi-temps du match entre Malines et La Gantoise (1-0). L'entraîneur les a mis face à leurs responsabilités, tout en assumant également sa part.

"C’est regrettable de devoir intervenir et hausser le ton pour que l’équipe joue à son niveau", a-t-il expliqué. Même s’il a vu une seconde période plus correcte de la part de La Gantoise, le mal était déjà fait. Le retard n’a jamais été comblé : il s’agit d’un quatrième match consécutif sans marquer pour les Buffalos.

Le constat de Rik De Mil est sans appel : "Nous avons livré une première mi-temps dramatique. Il n’y a aucune excuse. C’est la plus grande déception depuis mon arrivée à La Gantoise. Contre un concurrent direct, on doit sortir du vestiaire avec l’envie de tout donner. Ce n’est pas ce que nous avons fait."

Quel est le problème à La Gantoise

Pour lui, le problème vient des bases : "Il s’agit des fondamentaux : les duels, les deuxièmes ballons, l’agressivité et le pressing vers l’avant. Et bien sûr, la qualité avec le ballon, qu’il ne faut pas oublier. Avant la pause, il y avait peut-être trois ou quatre joueurs au niveau. En tant qu’entraîneur, j’en porte aussi la responsabilité. Mais les joueurs doivent garder les pieds sur terre et faire preuve d’humilité."

Comme il l’indique lui-même, Rik De Mil n’est pourtant pas le type d’entraîneur qui se met souvent en colère : "Nous n’allons pas tout jeter par-dessus bord sur la base d’un seul match, mais à La Gantoise, il y a certaines exigences. Je veux que nous restions soudés, mais cela n’empêche pas de nommer ce qui ne va pas."

Et en ce moment, les problèmes sont nombreux à La Gantoise. En playoffs, les Buffalos n’ont inscrit qu’un seul but dans le jeu. Après un 2 sur 15, ils chutent à la sixième place et voient Malines leur passer devant.

Lire aussi… Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté

Rik De Mil a également pointé sa propre responsabilité : "Après chaque défaite, en tant qu’entraîneur, on se reproche quelque chose. Il ne faut pas non plus se cacher derrière ça."

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