Romelu Lukaku retourne en Italie : il a terminé sa rééducation

Romelu Lukaku a terminé sa revalidation, révèle Het Laatste Nieuws. Le Diable Rouge quitte la Belgique ce lundi, direction l'Italie.

Big Rom rentre en Italie afin de reprendre les entraînements collectifs avec le Napoli. Il devrait cependant d'abord suivre des séances individuelles avant d'ensuite réintégrer le groupe pour des entraînements collectifs.

Récemment, Romelu Lukaku avait été aperçu au centre d'entraînement des Diables Rouges à Tubize. Il s'est entraîné avec un jeune gardien d'Anderlecht, notamment au niveau des tirs au but. L'identité de celui-ci a d'ailleurs été révélée par La DH Les Sports+ : c'est le jeune portier de 20 ans Lander Gijsbers qui était aux côtés de Romelu Lukaku. Le gardien évolue avec les RSCA Futures depuis cette saison.

Romelu Lukaku avait écopé de 150 000 euros d'amende

Bref, revenons à Romelu Lukaku. Pour rappel, le Diable Rouge n'avait pas écopé d'une sanction sportive pour ne pas avoir rejoint Naples, préférant s'entraîner individuellement en Belgique. Il a uniquement été sanctionné d'un point de vue financier à hauteur d'une amende de 150 000 euros. Celle-ci lui a été adressée lorsqu'il s'est rendu à Naples il y a deux semaines pour une discussion entre le Diable Rouge, son avocat et le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna. Il avait également été décidé qu'il pourrait poursuivre sa revalidation en Belgique.

Peu de temps après, Antonio Conte avait fait part de sa déception au micro de DAZN : "Je suis très déçu de Romelu. Il n’est même pas venu me saluer. Non, je ne lui ai pas parlé. Il était pourtant présent, juste à côté de mon bureau. Je sais qu’un des membres du conseil d’administration lui a parlé, mais il n’est pas venu frapper à ma porte. Pas un mot, pas un message, rien du tout..." Ces propos ont été tenus après la victoire de Naples contre Cremonese sur le score de 4-0 le vendredi 24 avril dernier.



Maintenant, la situation de Romelu Lukaku au Napoli sera à suivre avec attention. Recommencera-t-il à jouer avec le club italien d'ici la fin de saison ou pas ? Seul l'avenir nous le dira.