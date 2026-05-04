Le Bayern de Vincent Kompany peut-il retourner la situation contre le PSG ? Thomas Müller y croit

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Bayern de Vincent Kompany peut-il retourner la situation contre le PSG ? Thomas Müller y croit
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Véritable légende du Bayern, Thomas Müller s'est exprimé dans une newsletter avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre le club allemand et le PSG. Celui qui évolue désormais du côté des Whitecaps de Vancouver croit en la qualification de son ancienne équipe.

Avant tout, le joueur de 36 ans a évoqué le match aller : "Quel spectacle. Ce que les deux équipes ont proposé à Paris était une véritable vitrine pour notre sport. Il y avait du rythme, de la technique et une intensité au plus haut niveau, aussi bien offensivement que défensivement. Malgré les neuf buts, j’ai surtout vu de nombreuses actions défensives individuelles de grande qualité. Dans l’ensemble, on voit rarement un échange aussi ouvert avec un tel niveau."

Il pense cependant que ce sera différent au retour : "Je pense que le match retour sera différent. À partir de la 60e minute, les deux équipes auront le résultat en tête, et c’est là que les ajustements arrivent. L’équipe en tête acceptera de reculer un peu, tandis que l’autre prendra le contrôle. Cette dynamique façonnera le match retour."

Le Bayern peut le faire selon Thomas Müller

"Le 5-4 n’est pas une catastrophe. Il existe des situations plus confortables, bien sûr. Mais Paris n’a qu’un but d’avance, et le retour se joue à domicile", a-t-il souligné.

"J’ai d’ailleurs encore plus apprécié la prestation du Bayern à Paris que lors des matchs contre Madrid. Cette constance dans leur jeu et ce niveau de confiance sont importants, car mentalement, il faut d’abord encaisser le fait d’être mené 5-2."


Thomas Müller est optimiste pour son ancienne équipe : "Le Bayern a continué à jouer son football. Pas de chaos ni de précipitation, mais une volonté affirmée de revenir au score. Si le Bayern reproduit 90 minutes comme à Paris, il gagnera avec un ou deux buts d’écart." Le coup d'envoi sera donné ce mercredi à 21h00.

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