Accord trouvé : voici la chaîne qui diffusera la finale de Coupe entre Anderlecht et l'Union en télévision

Bonne nouvelle pour les fans de football belge : la finale de la Coupe du 14 mai entre Anderlecht et l'Union sera bien diffusée en direct à la télévision. Mais pour cela, il faudra se mettre au néerlandais.

Contrairement à ces dernières années, la finale de la Coupe de Belgique prévue le 14 mai entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht ne sera pas diffusée par des acteurs 'classiques' du paysage télévisuel belge comme la RTBF ou RTL.

Nouveau détenteur des droits de diffusion de la compétition, DAZN n'avait trouvé aucun accord avec quelque diffuseur que ce soit. En Wallonie, on note même que personne n'avait soumis d'offre pour pouvoir diffuser la rencontre.

Or, selon le décret belge sur les médias, la finale de la Coupe doit en effet être accessible au grand public en clair. Une situation qui a d'ailleurs mené à l'ouverture d'une enquête par le Régulateur flamand des médias et à l'indignation générale.

La finale sur Play Sports, deux accords pour le prix d'un pour Telenet

Dix jours avant la finale, un tournant est intervenu dans ce dossier. DAZN a conclu un accord avec Telenet pour diffuser le match à la télévision, sur la chaîne Play Sports, ce qui permet de respecter la législation. Les supporters pourront donc suivre le match en télévision, même s'il faudra se mettre à la langue de Vondel. Voir la finale avec des commentaires en français restera toutefois possible gratuitement sur l'application DAZN.



Pour la chaîne Play Sports, il s'agit d'une diffusion sportive importante à ajouter à son offre destinée au public belge. Après avoir signé avec DAZN un autre accord concernant la diffusion en clair des matchs de D1A, D1B et de la première division féminine la saison prochaine, le groupe Telenet s'impose de plus en plus comme un acteur en vue du paysage médiatique belge, en plus de déjà détenir les droits de diffusion de compétitions telles que la Liga, la Serie A et la Ligue 1.