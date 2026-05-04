Miron Muslic prolonge son aventure à Schalke 04 : "La conviction a toujours été là"

Suite à la montée de Schalke 04 en Bundesliga, Miron Muslic a automatiquement été prolongé jusqu'en juin 2028. Le précédent contrat de l'ancien entraîneur du Cercle de Bruges courait jusqu'en 2027.

Le club a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, mais pas que. En effet, l'information a été diffusée dans le stade sur un écran géant juste après la fin du match entre Schalke 04 et le Fortuna Düsseldorf (1-0). Match où Kenan Karaman a inscrit le seul but de la rencontre à la 15e minute de jeu.

À deux journées de la fin du championnat, Schalke 04 a validé son titre de champion. Le club allemand affrontera encore Nuremberg ce samedi et Brunswick le dimanche suivant, mais sans véritable enjeu sportif. Le plus dur a été fait : valider le titre et la montée en première division. Trois ans après sa descente, le club retrouve l'élite.

L'ancien entraîneur du Cercle de Bruges était arrivé en provenance de Plymouth Argyle, club de troisième division anglaise. À la tête du club depuis mai 2025, il a réalisé son plus gros objectif. Après le sacre de son équipe, l'entraîneur s'est exprimé aux médias.





Les mots de Miron Muslic

"Nous savions dès le premier jour quel processus nous voulions lancer et quel état d’esprit nous voulions réinstaller à Schalke. Les deux dernières saisons ont été extrêmement difficiles pour tout le monde", a-t-il souligné.

Un lien cassé qui a été réparé : "Le lien entre les supporters et l’équipe, qui s’était fragilisé, a été réparé. Passer à la vitesse supérieure était notre mot d’ordre dès le départ. Le chemin a été semé d’obstacles. Mais les joueurs présents ici sont prêts à tout pour Schalke. Onze mois plus tard, en restant fidèles à notre plan, nous sommes arrivés là où nous voulions être."

"La conviction a toujours été là : si les joueurs dépassaient leurs limites, quelque chose de grand était possible. Ils l’ont fait de manière remarquable, jusqu’ici, c’était une saison exceptionnelle. Nous avons pris des décisions très importantes en été, comme en hiver. Grâce à notre unité et à une qualité humaine qui correspond au projet, tout est devenu plus simple. Maintenant, je vais fêter ça avec ma famille et mes amis. Je ne peux pas rivaliser avec l’équipe sur ce point (rires)."

Loris Karius aux anges

Loris Karius, ancien gardien de Liverpool notamment, a été l'un des acteurs majeurs de ce sacre en prenant place dans les cages. Il s'est évidemment montré ravi : "C’est un grand jour, nous sommes tous simplement heureux ! Toute l’année, nous avons travaillé dur et nous ne nous sommes pas laissé freiner par les obstacles. Nous y sommes parvenus parce que nous sommes une équipe soudée."

Malgré le nombre élevé de grands moments qu'il a vécus dans sa carrière, celui-ci a une saveur particulière : "Chaque jour, je suis heureux de me rendre au centre d’entraînement, et ce depuis mon premier jour à Schalke. Dans ma carrière, j’ai déjà connu plusieurs grands moments, mais cette montée est au-dessus de tout !"