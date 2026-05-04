Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

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Thibaut Courtois pourrait bien faire son retour dans les cages madrilènes pour le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ce dimanche, dans le cadre de la 35e journée du championnat espagnol.

Diario AS révèle ce lundi que Thibaut Courtois a pris part à l’entièreté de la séance d’entraînement du Real Madrid. Le média précise donc que si l'entraîneur Álvaro Arbeloa le juge prêt à faire son retour, il pourrait revenir pour le Clásico de ce week-end (dimanche, 21h00). Thibaut Courtois avait déjà fait son retour à l'entraînement la semaine dernière, mais cette fois, il a pu aller au bout pour la première fois. Ce qui semble donc être un très bon signe en vue de ce match plus attendu que jamais.

Cela fait six semaines que le Diable Rouge est écarté des terrains suite à sa blessure survenue contre Manchester City en Ligue des champions. Il a été diagnostiqué une lésion musculaire du faisceau antérieur du quadriceps droit. Il avait notamment, dans la foulée, manqué le rassemblement des Diables Rouges aux États-Unis. Senne Lammens avait joué contre les États-Unis et Matz Sels contre le Mexique dans ces deux rencontres de préparation en vue de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les signaux semblent donc être au vert pour un retour de Thibaut Courtois ce dimanche. Si cependant il est avéré qu'il n'est pas encore prêt, il y a de fortes chances qu'il joue contre le Real Oviedo jeudi prochain. 

Kylian Mbappé absent ?

Au Real Madrid, une autre énorme incertitude existe pour ce Clásico. C'est évidemment Kylian Mbappé. Le Français a retrouvé les installations d'entraînement de l'équipe, mais reste toujours incertain. Il se remet d'une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. La star française s'était blessée lors d'un match des Madrilènes contre le Real Betis fin avril.


À noter que le Français serait récemment parti en voyage en Italie et cela aurait provoqué la confusion et la surprise au club, selon Diario AS.

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