La prochaine grosse vente du Standard ? "Je ne serais pas surpris si sa prochaine étape était l'Angleterre"

Ibrahim Karamoko progresse bien au Standard. De quoi bientôt lui permettre de franchir un nouveau palier ?

La saison aura été agitée pour Ibrahim Karamoko. Le Français de 24 ans est capable de grandes choses, son impact physique est indéniable dans l'entrejeu, mais le garçon a également dû apprendre à se calmer. Ses matchs contre Anderlecht illustrent bien le paradoxe.

Lors du premier Clasico de la phase régulière, Karamoko a pénalisé les siens en écopant de deux cartes jaunes stupides en huit minutes. Le Standard avait fini à 9 contre 11, Vincent Euvrard n'avait pas hésité à le remettre publiquement à sa place. Lors du retour, le joueur a répondu sur le terrain, en ouvrant le score face aux Mauves...avant d'écoper d'une journée de suspension pour avoir reçu la carte jaune de trop.

Encore une belle marge de progression

Ces derniers semblent l'avoir aidé à passer un cap mentalement. Un axe de travail qui était déjà pointé il y a un an par Téo Decker, ancien recruteur et analyste vidéo du FC Versailles (où le Standard avait été chercher Karamoko) que nous avions interrogé à l'arrivée du joueur : " Il peut bouger à peu près n'importe qui, mais il faut qu'il se mette dans cet état d'esprit. Parfois, il a un peu de mal, il apparaît comme trop nonchalant. Certaines fois, il y va avec un peu trop de facilité et se fait avoir là-dessus. S'il passe ce cap-là, il peut vraiment devenir un joueur très intéressant".

Jean-Luc Vasseur, son ancien entraîneur à Versailles, développe un autre paramètre important : "C'est un garçon qui doit avant tout se sentir aimé”, explique-t-il dans Le Soir. Avec des guides comme Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen et Teddy Teuma, Karamoko apparaît de plus en plus constant.





Il a également apporté sa polyvalence, évoluant tour à tour comme milieu défensif, défenseur central et arrière droit. Vasseur le préfère devant la défense. Il y a un an, Téo Decker partageait son avis : "C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, il fait toujours partie de ceux qui courent le plus s'il est aligné au milieu de terrain. Il est autant porté sur l'offensive que sur l'aspect défensif. Il a plus de qualités footballistiques et athlétiques pour jouer derrière, mais tactiquement, il est plus prêt pour jouer en six".

Karamoko, une plus-value financière qui donne des idées

Les Rouches n'ont déboursé que 150 000 euros pour l'acquérir l'hiver dernier. Entre-temps, sa valeur marchande a déjà grimpé jusqu'à deux millions d'euros selon Transfermarkt. Avec un contrat le liant à Sclessin jusqu'en 2030, son prix ne peut que grimper.

Jean-Luc Vasseur confirme que la direction liégeoise devrait bientôt recevoir son retour sur investissement : "Compte tenu de son énorme potentiel, je suis convaincu que le Standard n’est qu’un tremplin, tout comme l’était Versailles. Je ne serais pas surpris si la prochaine étape était l’Angleterre, avec un passage en Championship".

Ce n'est donc sans doute pas un hasard si Marc Wilmots l'a prolongé l'hiver dernier, avant même que Karamoko ne boucle sa première année en bords de Meuse. Le prochain gros coup du Standard pour faire respirer les finances ?