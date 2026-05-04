OFFICIEL : Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif d'Anderlecht

C'était attendu, mais c'est désormais officiel : Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif du Sporting d'Anderlecht. L'annonce est tombée ce lundi après-midi.

Le Français arrive en provenance de Troyes et succède à Olivier Renard au poste de directeur sportif au Sporting d'Anderlecht. "Antoine Sibierski prend avec effet immédiat ses fonctions de directeur sportif du RSC Anderlecht", écrit le club bruxellois dans un communiqué.

"Le Français sera responsable de la politique sportive et de la gestion quotidienne de toutes les équipes professionnelles (équipe première, RSCA Futures et RSCA Women) et dirigera également les départements de Scouting et de Performance", précise Anderlecht.

Récemment, Antoine Sibierski était le directeur sportif de Troyes, qui vient de valider sa montée en Ligue 1. À noter qu'il est également un ancien footballeur professionnel. Il est notamment passé par des grands clubs comme Manchester City, Newcastle ou encore le RC Lens.

Le CEO d'Anderlecht Kenneth Bornauw s'est exprimé au sujet du nouveau directeur sportif : "Nous avons mené une recherche très approfondie afin de trouver un nouveau directeur sportif. Antoine Sibierski correspond parfaitement au profil recherché. Nous recherchions une personne ayant une expérience de joueur ou d’entraîneur au plus haut niveau, dotée d’un leadership sportif avéré et capable d’être proche des joueurs et du staff."

"Quelqu’un qui soit capable de constituer un noyau compétitif doté d’une identité et d’une structure claires, et qui, outre un réseau solide, accorde une attention particulière à la promotion des jeunes", a-t-il conclu.



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Les premiers mots d'Antoine Sibierski

Antoine Sibierski a exprimé ses premiers mots en tant que directeur sportif : "C'est un immense honneur de faire désormais partie de ce club prestigieux. Je connais le RSC Anderlecht depuis mon enfance comme le plus grand club belge, pour ses succès européens et pour la grande qualité de son centre de formation. C'est un club qui doit continuer à nourrir de grandes ambitions."

"Je pense que mes valeurs personnelles et professionnelles correspondent bien à celles du club et je souhaite, avec chaque membre du club, offrir aux supporters ce qu'ils méritent. Nous devons placer la barre très haut, et aussi avoir nos équipes auxquelles nos supporters puissent s'identifier en termes d'ADN, de mentalité et de la riche histoire de ce club."