Mathys Angély n'est pas prêt... mais sa titularisation a envoyé un message clair de plus à un Mauve

Grosse surprise dimanche à l'approche du coup d'envoi du topper : Mathys Angély décrochait sa première titularisation avec le RSC Anderlecht. Un sacré baptême du feu... et un cadeau empoisonné ?

Ce n'est pas la première fois que Jérémy Taravel décidait de titulariser un jeune du RSCA Futures un peu à la surprise générale : face au Cercle de Bruges, le T1 (alors intérimaire) du Sporting alignait Anas Tajaouart d'entrée de jeu. Mais Taravel avait alors été un peu forcé par les circonstances, à savoir une suspension de Saliba, une blessure de Llansana et un Kana à peine revenu de sa propre blessure.

Cette fois, titulariser Mathys Angély était un sacré message, car il y avait d'autres options pour débuter en défense centrale aux côtés de Moussa Diarra. Si Kana a été préféré dans l'entrejeu en l'absence de Saliba, ce sont surtout Mihajlo Ilic et Lucas Hey qui peuvent en tirer des conclusions assez limpides.

Lucas Hey peut se chercher un club

C'est d'ailleurs ironique : lors du déplacement au Jan Breydel, l'une des décisions les plus étonnantes de Jérémy Taravel - et ce pour son premier match après avoir été confirmé jusqu'en fin de saison - était... de remettre Lucas Hey dans le onze de base. Alors qu'on estimait justement que le fait d'avoir écarté le Danois était à mettre au crédit de Taravel, il relançait Hey... et le résultat était calamiteux.

Désormais, Lucas Hey figure derrière un Mathys Angély, 19 ans et quelques apparitions en D1B au compteur, dans la hiérarchie. Et au moment de faire rentrer un défenseur central, Taravel a préféré faire monter Ilic, dont on sait pertinemment qu'il ne restera pas au terme de cette saison. Bref : cette fois, Hey est cramé. Vu le niveau qu'il montre depuis des mois, ce n'est pas étonnant.



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Reste désormais à voir ce que le prochain coach du Sporting, dont l'identité reste à ce jour un mystère total, pensera du défenseur danois, qui n'a jamais réussi à confirmer les quelques qualités entrevues à son arrivée.

Angély, pourtant, n'est pas vraiment prêt

Le plus étonnant dans tout ça, c'est que Taravel a opté pour un Angély qui a vécu une soirée très difficile et n'était de toute évidence pas prêt pour ce niveau. "C'est un jeune joueur qui vivait un baptême du feu difficile contre une équipe comme Bruges. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon", reconnaissait l'entraîneur des Mauves, qui ne niait pas les difficultés rencontrées par le transfuge de Wolfsbourg.

Si l'auto-but qu'il concède est une maladresse qui aurait pu arriver à n'importe quel défenseur même d'expérience, ses approximations sur les ballons aériens, dont a failli profiter à plusieurs reprises Christos Tzolis, sont plus inquiétantes. Techniquement, par contre, Mathys Angély a de toute évidence d'énormes qualités qui expliquent pourquoi son profil a tapé dans l'oeil du RSCA.

Reste à travailler les défauts entrevus. "Je n'ai pas trop compris pourquoi il avait des crampes, ça ne devrait pas arriver à un défenseur central, mais bon, c'est un jeune joueur qui s'est beaucoup donné. Nous analyserons son match avec lui", concluait Taravel.