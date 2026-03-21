"On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...

La trêve internationale approche. Vincent Kompany espère surtout ne pas avoir de mauvaises surprises pendant celle-ci. La dernière fois, son équipe n'avait pas été épargnée.

Pas moins de quatre joueurs du Bayern s'étaient blessés avec leurs sélections lors de la dernière trève. "On ne peut rien y faire", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse ce vendredi.

"Il y a une grande différence par rapport à l’an dernier. À l’époque, il y avait beaucoup de matchs compétitifs pendant la trêve internationale ; maintenant, il y a beaucoup de matchs amicaux", a-t-il ajouté.

Vincent Kompany espère évidemment ne pas revivre le même scénario que lors de la dernière trêve : "Les sélectionneurs ont déjà décidé que de nombreux joueurs ne disputeraient pas les deux matchs. J’espère que les choses se passeront différemment cette fois."

Cette trêve sera aussi l'occasion pour Vincent Kompany d'avoir un planning moins chargé. Le Bayern jouera ce samedi après-midi son dernier match avant la trêve internationale.

Un duel face au Real Madrid en approche

Lire aussi… Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"›

Au retour de la pause internationale, les hommes de l'ancien Diable Rouge se déplaceront à Fribourg en championnat le 4 avril avant d'affronter le Real Madrid le 7 en Ligue des champions. Le tacticien belge aura du temps devant lui pour préparer au mieux ces prochaines confrontations.