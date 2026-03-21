Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"

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Ce samedi après-midi, le Bayern de Vincent Kompany reçoit l'Union Berlin. L'entraîneur belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre de championnat.

Le Bayern connaît bien l'Union Berlin, comme l'a souligné Vincent Kompany : "On connaît les points forts de l'Union. Ce sera la troisième fois cette saison qu'on va les affronter. Cette fois, on joue à domicile, donc on veut proposer un match différent de celui qu'on a joué à Berlin.

On verra dans quelle mesure ils parviendront à imposer leur jeu à l'Allianz Arena. On sait à quel point il peut être inconfortable de jouer contre eux", a-t-il poursuivi.

Le club allemand n'est pas passé loin de devoir faire jouer son 5e gardien, Leonard Prescott, âgé de seulement 16 ans, en semaine suite à une série de blessures au poste de portier. Finalement, Jonas Urbig avait été prêt pour jouer contre l'Atalanta.

Il y a beaucoup de chances qu'il soit encore dans les buts ce week-end : "Normalement, Jonas débuterait demain. Mais on a encore un entraînement aujourd'hui (vendredi). Tout dépend de ce que Manuel (Neuer) peut ou ne peut pas faire pour le moment. Il y a toujours une différence entre l'entraînement et les matchs. Si Manu ne peut pas jouer, Jonas jouera." 

Une nouvelle rassurante

Lire aussi… "On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...
Vincent Kompany a également apporté une nouvelle rassurante concernant Aleksandar Pavlovic (qui avait reçu un coup contre l'Atalanta) : "Il n'est pas blessé. S'il se sent mieux aujourd'hui (vendredi), il sera pleinement disponible demain. Les garçons ont déjà joué beaucoup de matchs cette saison. Mais cela ne devrait pas être un problème pour lui demain."

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