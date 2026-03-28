Romeo Vermant a failli vivre une soirée complètement pourrie : "Si c'était resté 0-0..."

Romeo Vermant a vécu un match compliqué face à l'Autriche ce vendredi. S'il a provoqué un penalty, il l'a ensuite loupé, et cela aurait pu coûter cher.

On en attendait inévitablement plus de Romeo Vermant ce vendredi : l'attaquant du Club de Bruges était laissé de côté par Rudi Garcia au profit de Lucas Stassin, un choix qui se justifie sportivement vu leur forme respective mais qui lui permettait d'être présent avec les Espoirs pour les aider à battre l'Autriche.

Et un peu comme tous ses équipiers, Vermant est passé au travers. Peu mobile, peu dangereux, il a frappé sur le portier autrichien quand Arthur Piedfort l'a enfin trouvé pour offrir une occasion de plein jeu aux U21 ; puis, une fois un penalty obtenu, il l'a... envoyé sur la latte.

Une soirée qui aurait donc pu être totalement catastrophique, si Vermeeren n'avait pas libéré les Espoirs. "Si nous n'avions pas gagné ce match, j'aurais vraiment été abattu", reconnaissait le Brugeois après la rencontre.

Vermant sauvé par Vermeeren

Les hommes de Gill Swerts ont peiné à créer du danger, malgré une possession de balle largement favorable. "Heureusement, après la pause, leur pressing a baissé en intensité et nous avons pu trouver les espaces. Le penalty ? Ca faisait longtemps que je n'en avais pas tiré. Ca arrive d'en rater", pointe Romeo Vermant.

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"Je suis content que Arthur ait réussi à trouver la faille, car il fallait prendre ces trois points, d'une façon ou d'une autre", estime-t-il ensuite. Cela aura été dans la douleur, et certainement sans se mettre en confiance pour la suite de ces qualifications, mais l'essentiel est en effet acquis.