Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord
Photo: © photonews

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Après Telenet, c'est désormais Proximus qui a trouvé un accord avec DAZN pour que quelques matchs de Pro League soient diffusés dès la fin de cette saison.

L’opérateur de télécom Proximus et le détenteur des droits du football belge DAZN ont conclu un accord permettant aux abonnés de Proximus d’accéder à l’offre sportive étendue de DAZN, ont annoncé ce mercredi les deux entreprises.

Les abonnés de Proximus auront ainsi accès à la retransmission en direct et en différé des matchs de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League et de Women Super League.

“Dès la saison prochaine, les clients Proximus et Scarlet ayant souscrit à l’option ‘Pickx Sports’ ou ‘All-in’ auront à nouveau accès aux chaînes DAZN et à l’application DAZN. Celles-ci offriront la retransmission en direct de tous les matchs de la Jupiler Pro League”, précise Proximus dans un communiqué.

Les matchs de l'Union et de Bruges diffusés jusqu'à la fin de saison

Concrètement, cela signifie que dès la fin de cette saison, Proximus pourra diffuser deux matchs par journée de Champions Playoffs. Les supporters du RSC Anderlecht seront déçus car ces rencontres seront celles du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise.

Lire aussi… Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?
Reste à voir si Orange, qui a récemment racheté VOO, pourra aussi bientôt annoncer le même genre de bonne nouvelle à ses souscripteurs. Selon les informations de La Dernière Heure, les discussions avancent dans le bon sens. 

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