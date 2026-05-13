Ca fera grincer des dents au nord du pays : Georges-Louis Bouchez candidat au CA de la Pro League

Le président des Francs Borains, Georges-Louis Bouchez, a soumis sa candidature pour intégrer le Conseil d'Administration de la Pro League.

Il est en effet possible qu'une place se libère au Conseil d'Administration au poste de représentant des clubs de Challenger Pro League. Si Lommel monte via les barrages de promotion face au FCV Dender, Harm Van Veldhoven, président des Limbourgeois, se retirera de son poste. Et Georges-Louis Bouchez, président des Francs Borains, espère en profiter.

Le Nieuwsblad rapporte en effet ce mercredi que l'homme politique de 40 ans, par ailleurs président du Mouvement Réformateur (MR), compte postuler à une place au CA de la Pro League le cas échéant. Mais même si Lommel venait à échouer dans sa quête de promotion, précise le quotidien flamand, Georges-Louis Bouchez compte se présenter et espère obtenir le soutien d'un maximum de clubs de Challenger Pro League.

Et le président du RFB semble en position favorable, puisqu'il est déjà parvenu à faire inscrire un vote à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 juin prochain. Six clubs au moins seraient déjà prêts à voter en sa faveur.

Le succès dans le dossier des quotas de U23 a renforcé Bouchez

Les clubs de Challenger Pro League se sentent représentés par Bouchez, et pour cause : ce dernier a fait de la suppression du quota des U23 en D1B un véritable cheval de bataille. Une bataille qu'il a remportée le 8 mai dernier quand l'Autorité belge de la concurrence a décidé d'invalider la réforme du football belge et l'obligation de quotas d'équipes U23 en Challenger Pro League, reléguant dès lors le Club NXT et assurant le maintien du RWDM.

Georges-Louis Bouchez a aussi ses détracteurs, et notamment du côté du Club de Bruges, au-delà même de la relégation du Club NXT. L'Hennuyer a régulièrement pointé du doigt la gouvernance du football belge et l'influence des Blauw & Zwart qui, selon ses dires, "se préoccuperaient plus de la Champions League que de la Jupiler Pro League".





Du côté du KRC Genk, club à l'initiative des quotas en U23, la personne du président des Francs Borains n'est pas non plus très appréciée. Mais nul doute que Bouchez, habitué à jouer les trublions en politique également, ne s'en émeut pas.