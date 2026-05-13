Que peut apporter Matias Fernandez-Pardo aux Diables ? Pourquoi Rudi Garcia l'appellera ce vendredi

C'est désormais officiel : Matias Fernandez-Pardo est sélectionnable par Rudi Garcia. Et si l'Union Belge l'annonce, c'est que le Lillois fera partie des joueurs appelés ce vendredi.

Le suspens est désormais presque inexistant : Matias Fernandez-Pardo deviendra Diable Rouge officiellement ce vendredi, et sera appelé par Rudi Garcia parmi les 26 Diables Rouges qui iront à Seattle en juin prochain. La seule alternative serait que Garcia reprenne un groupe élargi et que le Lillois fasse partie d'éventuels réservistes, mais au vu des besoins du sélectionneur, cela paraît peu probable.

Car si l'Union Belge et Vincent Mannaert avaient fait de Fernandez-Pardo une priorité, ce n'est pas pour rien. Tout comme l'annonce officielle de son choix de sélection dès ce mardi, plutôt que d'attendre vendredi et la "surprise" de sa présence dans le groupe de Garcia, n'a rien d'anodin.

Cette annonce est bien sûr liée aux fuites dans la presse, mais aussi à un besoin de la fédération de rassurer dans un contexte compliqué après le choix de Jorthy Mokio en faveur de la RDC et aux rumeurs entourant Romeo Lavia, qui peut lui aussi opter pour les Léopards. Mannaert et l'URBSFA avaient bien besoin d'une victoire.

Fernandez-Pardo est exactement ce dont Garcia a besoin

Mais au-delà du symbole, le profil de Matias Fernandez-Pardo correspond aux besoins de Rudi Garcia. On le sait, Romelu Lukaku est un énorme point d'interrogation. Oui, sauf grosse surprise (qui constituerait une énorme déception pour le joueur), Romelu ira aux USA, mais sera-t-il prêt à jouer dès la phase de poules ? Il est permis d'en douter, le Napolitain n'ayant pas joué depuis début mars, et s'apprêtant même déjà à revenir en Belgique pour travailler avec Lieven Maesschalck en vue de la Coupe du Monde.





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Pour éviter un retour en urgence rappelant le scénario de 2022 et permettre à Lukaku de travailler sans (trop de) pression, il faut donc que la relève soit là. Loïs Openda a eu sa et même ses chances : il ne les a jamais saisies, et sa saison à la Juventus est une catastrophe. Il risque fort de ne même pas être repris ce vendredi. Charles De Ketelaere a fait le job en "faux neuf", mais est un pis-aller, fut-il de luxe.

Lucas Stassin, donc ? Il pourrait être du voyage, même si le fait de jouer en Ligue 2 plaide contre lui, tout comme son peu de temps de jeu lors de sa première sélection fin mars. Hugo Cuypers serait une énorme surprise, et on doute de sa présence, même si elle ne nous déplairait pas forcément. Matias Fernandez-Pardo, lui, a tout ce qu'il faut pour séduire Garcia.

Depuis plusieurs mois maintenant, l'ancien gantois évolue en effet en pointe au LOSC. Parfois dans un rôle de faux 9 mais souvent seul en pointe, et avec succès : 7 buts en 10 matchs cette saison quand il a évolué dans ce rôle. Incroyablement rapide, doté d'un sens de la finition au-dessus de la moyenne et nettement supérieur techniquement (formation d'ailier oblige) à un Openda, un Cuypers ou même un Stassin, Fernandez-Pardo a aussi pour lui sa polyvalence. Contrairement à Stassin et Cuypers, il a également réussi ces belles performances dans un club du subtop européen. Bref : Matias Fernandez-Pardo, au-delà des considérations sur l'opportunisme supposé de son choix, est une aubaine pour les Diables Rouges...