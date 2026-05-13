Vincent Kompany va être ravi : un cadre du Bayern va prolonger son contrat

En fin de contrat au Bayern Munich cet été, Manuel Neuer va prolonger son aventure avec le club allemand pour une saison supplémentaire. Une nouvelle qui va évidemment ravir Vincent Kompany.

Le portier bavarois présent au club depuis 2011 restera encore au minimum une saison de plus en Bavière. À 40 ans, il a trouvé un accord pour prolonger son contrat selon le journaliste allemand Florian Plettenberg (Sky Sport Germany).

Le salaire de Manuel Neuer revu à la baisse dans son nouveau contrat

Manuel Neuer a accepté que son salaire soit revu à la baisse. Il touche actuellement 20 millions d'euros bruts par an. Le futur contrat prévoit donc une réduction salariale. Le contrat du géant allemand devrait probablement être signé avant le dernier match à domicile du Bayern contre Cologne ce samedi. Ce match sera l'avant-dernier du Bayern cette saison, puisqu'il restera encore la finale de la Coupe d'Allemagne contre Stuttgart le samedi 23 mai prochain. Les Bavarois pourraient alors réaliser un doublé coupe plus championnat.

Le Bayern étant déjà champion, Manuel Neuer est resté sur le banc lors des quatre derniers matchs de championnat. Le dernier match joué par le portier allemand est la demi-finale retour contre le Paris Saint-Germain. En finale de Coupe d'Allemagne, il devrait démarrer la rencontre comme titulaire.

Avec le Bayern, Manuel Neuer comptabilise un total de 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour 39 buts encaissés et 11 clean sheets. À 40 ans, le légendaire portier est toujours autant performant, ce qui explique évidemment sa prolongation de contrat.



Manuel Neuer est au club depuis le 1er juillet 2011. Il a connu une seule autre équipe, Schalke 04, où il a fait ses débuts professionnels et où il a été formé étant jeune. Après avoir évolué dans les cages de Schalke 04 de 2006 à 2011 et disputé un total de 203 matchs, il a rejoint le Bayern. Désormais, son total de rencontres jouées avec le géant club allemand s'élève à 597.