Kevin De Bruyne de retour pour le prochain match de Naples ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Kevin De Bruyne de retour pour le prochain match de Naples ?
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Absent du groupe de Naples ce lundi, Kevin De Bruyne va faire son retour après avoir été touché à l'œil.

Le maestro belge n'était pas dans l'effectif de Naples lors de la dernière rencontre de Serie A du club italien. Ce lundi, les Partenopei se sont inclinés sur le score de 2-3 contre Bologne pour le compte de la 36e journée de championnat. Federico Bernardeschi (9’), Riccardo Orsolini (34’) et Jonathan Rowe (90+1’) ont offert la victoire à Bologne malgré les buts de Giovanni Di Lorenzo (45+2’) et Alisson Santos (48’) côté napolitain.

Kevin De Bruyne a été touché à l'arcade sourcillère à l'entraînement, ce qui a nécessité une intervention lui valant quatre points de suture. Le Belge a simplement été écarté du groupe par mesure de précaution.

Kevin De Bruyne de retour pour le prochain match de Naples

La Gazzetta dello Sport rapporte qu'il sera de retour pour la prochaine rencontre de Naples. Le club italien affrontera Pise. Le match est théoriquement programmé pour ce dimanche à 12h30, mais celui-ci pourrait avoir lieu lundi pour des raisons logistiques et de sécurité. Le préfet de Rome a ordonné le déplacement du choc entre la Roma et la Lazio de dimanche à lundi. La raison ? La finale du tournoi de tennis des Internationaux d’Italie, qui se déroule au Foro Italico, à proximité du Stadio Olimpico, est prévue dimanche après-midi également.

Ce changement impacte directement d'autres rencontres de Serie A puisque les matchs où il y a encore de l'enjeu doivent se dérouler dans le même temps. Voici les autres rencontres impactées : Genoa-Milan, Côme-Parme, Juventus-Fiorentina et évidemment Pise-Naples. L'AC Milan, Côme, la Juventus, Naples et la Roma se battent toujours pour une place en Ligue des champions.


Les matchs pourraient donc être tous déplacés à lundi, mais rien n'est encore certain car les dirigeants de la Serie A tentent d'introduire une procédure accélérée pour annuler la décision du préfet.

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