Romelu Lukaku rentre en Belgique : il ne terminera pas la saison avec Naples

Romelu Lukaku ne terminera pas la saison avec Naples. Le Diable Rouge retourne en Belgique pour se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Cette fois, Romelu Lukaku a bien eu le feu vert du Napoli pour retourner en Belgique. Le Nieuwsblad rapporte qu'après une discussion constructive avec son club, il a été autorisé à rentrer dans le plat pays. Le buteur belge a notamment été accompagné par le cabinet d'avocats Cresta lors des discussions.

À un mois de la Coupe du monde 2026, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge va désormais se préparer individuellement. Il sera accompagné par des physiothérapeutes et préparateurs physiques qui le connaissent bien, une bonne chose pour Romelu Lukaku, qui n'a qu'un seul objectif : être plus que jamais prêt pour la Coupe du monde 2026. Big Rom est bien sûr le numéro neuf numéro un dans la sélection belge. Il est très important pour la Belgique qu'il soit donc prêt à 100% lors de la prochaine Coupe du monde. Le Belge a contracté une blessure à la hanche fin mars 2026, ce qui l'avait contraint de manquer le dernier rassemblement.

La Belgique entamera son tournoi le 15 juin prochain contre l'Égypte à 21h00 (heure belge). Les Diables Rouges affronteront ensuite l'Iran le 21 à la même heure, et termineront leur phase de groupe face à la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5h00 du matin (heure belge). Avant ces rencontres, les hommes de Rudi Garcia disputeront encore deux matchs amicaux. D'abord contre la Croatie le 2 juin à 18h00 et ensuite face à la Tunisie le 6 juin à 15h00.

Romelu Lukaku lié au staff de la Belgique

Le staff des Diables Rouges sera certainement lié de manière étroite aux entraînements de Romelu Lukaku. Le buteur a été aperçu à Tubize récemment et il a reçu la visite de Rudi Garcia à Anvers lors de sa rééducation.