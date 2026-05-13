Journée "des supporters extraordinaires" à Sclessin : un événement réussi, mais un Rouche blessé

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Journée "des supporters extraordinaires" à Sclessin : un événement réussi, mais un Rouche blessé
Photo: © photonews
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Ce mercredi, le Standard coorganisait avec l'AVIQ la quinzième édition de sa "journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires". Un événement qui fut un franc succès, malgré la blessure de Josué Homawoo.

Ambiance un peu particulière, ce mercredi en fin de matinée à Sclessin, où 700 à 800 supporters en situation de handicap se sont réunis dans la Tribune 2 pour assister à l'entraînement des joueurs du Standard dans le cadre de la quinzième édition de l'opération "Une journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires", organisée par le Matricule 16 et l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité).

Un entraînement ouvert, donc, lors duquel le groupe de Vincent Euvrard, dont ne faisaient pas partie Mohamed El Hankouri, dont la saison est terminée, et Casper Nielsen, qui a entamé un contre-la-montre pour être en mesure de tenir sa place ce samedi contre le Racing Genk, dans le cadre de la huitième journée des Europe Play-Offs, a débuté par un échauffement sous les applaudissements des supporters présents.

Un entraînement ouvert à 700-800 supporters en situation de handicap, à Sclessin

S'est ensuite déroulé un jeu de possession, de transitions dans des espaces réduits et de contre-pressing, avant diverses oppositions lors desquelles Matthieu Epolo et Lucas Pirard ont d'abord pris part dans les buts, avant de partir travailler avec l'entraîneur des gardiens Jean-François Gillet et de voir Quentin Durka et Belmin Dizdarevic faire le chemin inverse et défendre les deux cages lors des oppositions.

"Ça fait du bien. Il y a beaucoup de supporters, et les voir nous donner énormément d'amour fait plaisir. Ils soutiennent, ils mettent de l'ambiance et c'est touchant de les voir malgré leur situation de handicap. C'est une très bonne initiative, et j'espère qu'ils reviendront encore très souvent aux matchs ou aux entraînements, car ça fait du bien", nous avouait Matthieu Epolo à la fin de cette séance.

La blessure de Josué Homawoo

Une séance qui s'est terminée par une ultime opposition qui a coûté cher à Josué Homawoo, qui s'est blessé à cinq minutes du terme de l'entraînement. Le défenseur central togolais a notamment dû être aidé par Daan Dierckx pour quitter la pelouse.

C'est donc avec des petits exercices de course, presque sous la forme d'un mini-test Cooper, que les Rouches ont conclu cet entraînement ayant duré légèrement moins d'une heure et demie, devant un public conquis et ravi de pouvoir bénéficier d'une séance de dédicaces et de photos, lors de laquelle l'ensemble des joueurs s'est présenté au pied de la Tribune 2.

25 joueurs présents, course contre-la-montre pour Casper Nielsen

Une quinzième édition de cette "journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires" qui s'est donc révélée être un franc succès, sous une météo variable mais globalement sèche. Il s'agissait de la troisième fois que le stade de Sclessin organisait cet événement, qui se tenait initialement sur le terrain principal du SL 16 Football Campus, dont la tribune est devenue trop petite pour accueillir tous les supporters.

Les joueurs présents : Matthieu Epolo, Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic, Quentin Durka, Marlon Fossey, Henry Lawrence, Daan Dierckx, Josué Homawoo, Ange-Gabriel Kokora (DC de 18 ans), Ibe Hautekiet, David Bates, Gustav Mortensen, Steeven Assengue, Charli Spoden, Marco Ilaimaharitra, Ibrahim Karamoko, Teddy Teuma, Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Rafiki Saïd, Adnane Abid, Bernard Nguene, Timothé Nkada, Dennis Ayensa, René Mitongo.

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