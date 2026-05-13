Changement majeur à venir dans l'organigramme du Racing Genk

Un changement se profile dans l'organigramme du Racing Genk. Après le départ de Luc Hooybergs, le rôle de Peter Croonen devrait changer.

Luc Hooybergs a fait ses adieux plus tôt cette saison au Racing Genk, où il était CEO. Il estimait que c'était le bon moment pour relever un nouveau défi.

Après son départ, il fallait évidemment pourvoir le poste de CEO. Cette décision a déclenché en interne un processus de réorganisation de la structure de gouvernance du club.

Le KRC Genk s'apprête à un changement notable au sommet de sa direction

Peter Croonen et la direction ont immédiatement repris ses fonctions. Ils assurent désormais la gestion quotidienne du club. Mais selon Het Laatste Nieuws, un autre grand changement va suivre dans l'organigramme.

L'intention serait que Peter Croonen reste tout simplement CEO. Cela signifie qu'il démissionnera de la présidence, puisqu'une seule personne ne peut pas cumuler les deux fonctions. On s'attend à ce que Mathieu Cilissen devienne le nouveau président. Il est actuellement vice-président.



Le processus devrait se faire de manière fluide. Le Conseil d'administration (avec Peter Croonen, Mathieu Cilissen, Roland Reynders, Luc Lormans, Jan Truijen et Herman Nijs) est habilité à désigner un nouveau président.