Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

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Photo: © photonews
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Tottenham est au bord du gouffre. Les Spurs sont un point devant la zone rouge, et ont licencié Igor Tudor pour tenter un électrochoc nécessaire.

Igor Tudor ne sera resté qu'un mois et demi à la tête de Tottenham. Arrivé le 14 février dernier, il a été licencié ce lundi après un bilan cataclysmique de 1/15 en Premier League (et une élimination en 8e de finale de la Champions League).

Le résultat : Tottenham est juste au-dessus de la zone rouge en Premier League, un point devant West Ham United. La catastrophe est proche, et les Spurs ont donc décidé de se séparer du coach croate dans l'espoir d'améliorer la situation à court terme.

De Zerbi nouveau coach de Tottenham ? 

On sait déjà qui lui succédera : The Athletic et talkSport affirment que Tottenham est en discussions avancées avec Roberto De Zerbi, l'ex-entraîneur de Brighton & Hove Albion, qui ferait ainsi son retour en Premier League après un peu moins de deux ans. 

De Zerbi a été licencié de l'Olympique de Marseille le 11 février dernier, quelques jours avant que Tudor... devienne entraîneur de Tottenham. Le club londonien aurait proposé une grosse offre financière à l'Italien, qui hésite à signer pour une longue durée devant le risque de relégation.


Tottenham se rend à Sunderland pour le prochain match de championnat, avant - ironie du sort si Roberto De Zerbi est bel et bien intronisé - de recevoir Brighton & hove Albion. Il faudra rapidement remporter des matchs pour éviter de se retrouver dans la zone rouge. 

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