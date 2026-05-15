Comment la situation... de Lukaku a influencé l'absence d'Openda parmi les 26 de Rudi Garcia

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Comment la situation... de Lukaku a influencé l'absence d'Openda parmi les 26 de Rudi Garcia
Photo: © photonews
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Loïs Openda n'est pas parmi les 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde. Un "crève-coeur", comme le décrit Rudi Garcia, qui s'explique bien sûr par son manque de temps de jeu... et par celui de Romelu Lukaku.

Cela se murmurait déjà en coulisses à l'approche de l'annonce de Rudi Garcia ce vendredi. L'officialisation en courant de semaine du choix de Matias Fernandez-Pardo en faveur de la Belgique avait été le dernier clou dans le cercueil des espoirs de Loïs Openda, bel et bien absent des 26 noms cités par le sélectionneur.

Une surprise ? Pas vraiment : avec deux buts cette saison pour la Juventus (un seul en Serie A) et... cinq minutes en deux montées depuis le 1er mars, Openda n'avait pas vraiment d'arguments en sa faveur. Ses prestations en équipe nationale ont également déçu. 

"C'est dur d'appeler des joueurs qui ont été tout le temps avec nous pour leur annoncer qu'au final, ils ne seront pas présents. Ils l'ont pris avec beaucoup de classe", affirme Rudi Garcia. "Loïs est victime du fait qu'il n'a presque pas joué ces derniers mois et que nous ne pouvions pas nous permettre d'aller à la Coupe du Monde avec deux attaquants presque sans le moindre temps de jeu et sans rythme". 

La saison... de Lukaku a condamné Openda 

C'est en effet l'argument qu'on aurait pu opposer à Rudi Garcia : pourquoi ne pas reprendre Loïs Openda si on reprend un Romelu Lukaku qui n'a qu'une soixantaine de minutes cette saison ? L'argument inverse (pourquoi ne pas laisser Lukaku à la maison ?) peut être contré facilement au vu de l'importance de Romelu pour le groupe et de son CV en équipe nationale. 

Mais pourquoi, donc, ne pas considérer qu'Openda peut acquérir du rythme au fil des semaines, et arriver prêt à la Coupe du Monde ? Tout simplement parce que le staff va déjà devoir faire ce travail de longue haleine avec Lukaku. Garcia a donc estimé qu'il ne pouvait pas emmener deux incertitudes au poste de n°9.

"Est-ce la saison de Lukaku qui a provoqué la mise à l'écart d'Openda ? Oui et non. Mais on ne pouvait pas se permettre de partir avec deux attaquants qui n'ont pas joué ces derniers mois. En ce sens, Matias Fernandez-Pardo, qui a le même profil que Loïs, arrive à point nommé", conclut Rudi Garcia. Non seulement le Lillois est sélectionné pour la première fois, mais il pourrait donc même arriver à la Coupe du Monde dans la peau d'un titulaire. 

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