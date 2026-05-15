Un stade comble et... Eden Hazard pour la dernière des Diables avant la Coupe du monde
La Fédération belge espère une belle fête pour la dernière des Diables Rouges sur le sol belge avant leur grand départ pour les États-Unis. Le Stade Roi Baudouin sera sold-out pour la réception de la Tunisie, et Eden Hazard sera également de la partie.
Ce vendredi sur le coup de 13h20, depuis le Proximus Basecamp de Tubize, Rudi Garcia a dévoilé la liste des 26 Diables Rouges qui s'envoleront vers les États-Unis dans un mois pour disputer la Coupe du monde.
Un Mondial avant lequel notre équipe nationale disputera deux derniers matchs amicaux, à Rijeka le 2 juin contre la Croatie, puis au Stade Roi Baudouin le 6 juin (coup d'envoi à 15h00) face à l’Égypte.
L'Union belge a prévu une belle fête avant le départ de nos Diables, et le public a su répondre présent, le stade affichant d'ores et déjà sold-out pour la rencontre.
Le Roi Baudouin sold-out et Eden Hazard pour la répétition générale des Diables
Les 45.000 supporters qui garniront le Roi Baudouin pourront donc souhaiter bonne chance à leurs joueurs fétiches, mais aussi applaudir et saluer l'ancien capitaine des Diables, Eden Hazard, qui a promis de venir faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers avant leur départ vers le sol américain.
Une répétition générale qui servira surtout de préparation à la rencontre face à l’Égypte, premier adversaire de la Belgique dans cette Coupe du monde, en affrontant une autre équipe nord-africaine au style de jeu assez comparable à celui de Mohamed Salah et ses partenaires. Une partie dont le coup d'envoi sera donné dans pile un mois, le 15 juin à 21h00 (heure belge) au Lumen Field de Seattle.
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