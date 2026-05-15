Un stade comble et... Eden Hazard pour la dernière des Diables avant la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un stade comble et... Eden Hazard pour la dernière des Diables avant la Coupe du monde
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La Fédération belge espère une belle fête pour la dernière des Diables Rouges sur le sol belge avant leur grand départ pour les États-Unis. Le Stade Roi Baudouin sera sold-out pour la réception de la Tunisie, et Eden Hazard sera également de la partie.

Ce vendredi sur le coup de 13h20, depuis le Proximus Basecamp de Tubize, Rudi Garcia a dévoilé la liste des 26 Diables Rouges qui s'envoleront vers les États-Unis dans un mois pour disputer la Coupe du monde.

Un Mondial avant lequel notre équipe nationale disputera deux derniers matchs amicaux, à Rijeka le 2 juin contre la Croatie, puis au Stade Roi Baudouin le 6 juin (coup d'envoi à 15h00) face à l’Égypte.

L'Union belge a prévu une belle fête avant le départ de nos Diables, et le public a su répondre présent, le stade affichant d'ores et déjà sold-out pour la rencontre.

Le Roi Baudouin sold-out et Eden Hazard pour la répétition générale des Diables

Les 45.000 supporters qui garniront le Roi Baudouin pourront donc souhaiter bonne chance à leurs joueurs fétiches, mais aussi applaudir et saluer l'ancien capitaine des Diables, Eden Hazard, qui a promis de venir faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers avant leur départ vers le sol américain.


Une répétition générale qui servira surtout de préparation à la rencontre face à l’Égypte, premier adversaire de la Belgique dans cette Coupe du monde, en affrontant une autre équipe nord-africaine au style de jeu assez comparable à celui de Mohamed Salah et ses partenaires. Une partie dont le coup d'envoi sera donné dans pile un mois, le 15 juin à 21h00 (heure belge) au Lumen Field de Seattle.

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