Après 100 matchs en trois saisons, un pilier de la RAAL de plus en plus courtisé

Devenu un élément incontournable de la défense louviéroise, Maxence Maisonneuve arrive bientôt en fin de contrat après avoir disputé trois saisons pleines. Plusieurs clubs se montrent intéressés par les services du défenseur central de 27 ans.

Après des play-downs compliqués, la RAAL La Louvière a sauvé l’honneur, et avec la manière, lors du dernier match de la saison face au Cercle de Bruges (4-1). Une rencontre plus que spéciale pour Frédéric Taquin, qui officiait pour la dernière fois après neuf saisons passées au club, mais aussi pour Maxence Maisonneuve.

Le défenseur central disputait en effet sa 100e rencontre sous les couleurs louviéroises, lui qui aura été l’un des grands acteurs de la progression spectaculaire des Loups ces dernières années.

Champion en Nationale 1, promu en Challenger Pro League, puis désormais installé en D1A, la RAAL a pu compter sur un élément régulier et décisif tout au long de cette ascension. Avec 32 matchs en N1, 28 en D1B et 31 cette saison en Jupiler Pro League (il a joué le reste de ses rencontres en Coupe de Belgique), Maxence Maisonneuve s’est affirmé comme un pilier de l’effectif louviérois.

Après trois saisons pleines, Maxence Maisonneuve pourrait quitter la RAAL cet été

Le natif de Marseille a également marqué les esprits dans les grands rendez-vous : le but du titre en Nationale 1, passe décisive sur le but de la montée à Lommel... des actions devenues symboliques pour les supporters de la RAAL, qui n’ont plus cessé de l’apprécier.



Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le joueur de 27 ans se présente toutefois face à des semaines de mercato agitées. Selon nos informations, plusieurs clubs auraient en effet déjà pris des renseignements concernant sa situation, et une offensive estivale est loin d’être exclue. Après trois saisons pleines et une trajectoire ascendante, le moment semble en tout cas idéal pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.