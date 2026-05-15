"C'était votre dernière chance" : les ultras d'Anderlecht donnent rendez-vous à leurs joueurs ce dimanche

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"C'était votre dernière chance" : les ultras d'Anderlecht donnent rendez-vous à leurs joueurs ce dimanche

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La défaite de dimanche en finale de la Coupe ne passe pas chez les supporters les plus acharnés du RSCA.

On peut s'attendre à une ambiance chaude ce dimanche lors du match entre le RSC Anderlecht et le KV Malines. Chaude, mais pas chaleureuse : les ultras du Sporting, qui ont déjà exprimé leur frustration jeudi lors de la finale de la Croky Cup perdue par leurs couleurs, prévoient déjà de récidiver.

Ce matin, à leur arrivée à Neerpede, les joueurs du RSCA ont ainsi pu découvrir au centre d'entraînement une banderole ne laissant aucune place à l'équivoque : "J+1 : c'était votre dernière chance. À dimanche", peut-on y lire.

La défaite de dimanche laisse donc des traces. La finale de la Coupe, la troisième perdue sous Marc Coucke, était en effet la dernière chance des Mauves de remporter un trophée cette saison... et donc de ne pas atteindre la barre symbolique des 10 ans sans titre en 2027.

Une victoire en Coupe aurait apaisé énormément de tensions, lancé au mieux le règne de Michael Verschueren en tant que président et remis Anderlecht sur de bons rails, tout en assurant un ticket européen. Désormais, que ce soit via le barrage des Playoffs ou des préliminaires interminables cet été, le RSCA est loin de pouvoir compter sur une phase de poules européenne en 2026-2027.

Lire aussi… La sanction tombe : saison terminée pour Mihajlo Cvetkovic ?

Si, ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht veut éviter que les choses dégénèrent, il vaudrait donc mieux que les joueurs ouvrent le score rapidement - et surtout, ne se retrouvent pas menés. Car un mauvais résultat contre le KV Malines, et c'est même une sixième place qui pourrait menacer...

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