Mignolet ou Jackers ? Ivan Leko a fait son choix avant le match crucial face à l'Union

Qui de Nordin Jackers ou Ivan Leko sera aligné entre les perches du Club de Bruges ce dimanche pour le match le plus important de la saison côté brugeois, celui qui peut offrir le titre aux Gazelles ?

C'est le dilemme que devait régler Ivan Leko à l'approche de ce week-end. Simon Mignolet revient de blessure, tandis que Nordin Jackers l'avait bien suppléé durant son absence. Le duel contre l'Union Saint-Gilloise dimanche peut décider du champion, et le choix est donc crucial.

"Est-ce le match le plus important de ma carrière ? Non, mais un match important et crucial. S'il y a un gagnant dimanche, la course au titre est décidée à 80%. Nous n'avons pas droit à l'erreur", reconnaît Ivan Leko dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Mignolet ou Jackers contre l'Union ?

Avant ce match, Leko peut compter sur trois gardiens (Jackers, Mignolet et Van den Heuvel) à 100%. Le choix qu'il fera pourrait donc être celui de la fin de saison. Et alors que Simon Mignolet a annoncé prendre sa retraite en fin de saison, l'écarter serait un coup dur.

"Oui, j'ai décidé de qui jouerait. De manière assez logique, je ne vous révélérai rien", déclare le Croate. "Si c'était une décision difficile ? Oui, même très difficile. Mais je veux faire le meilleur choix pour l'équipe. C'est le plus important actuellement".



Le Club de Bruges compte un point d'avance sur l'Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, il faudrait donc une catastrophe pour que les Blauw & Zwart ne soient pas sacrés champions. Mais si l'Union vient gagner au Jan Breydel, elle prendra la tête.