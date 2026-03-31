Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

Titulaire avec les Espoirs belges ce lundi, Matteo Dams a joué 18 matchs cette saison en Arabie saoudite, dont seulement quatre en championnat. Une statistique qui s'explique par les quotas fixés par la Saudi Pro League.

Ce lundi, Matteo Dams était titulaire avec les Diablotins contre les Pays-Bas en match amical. Sur le papier, la saison du latéral gauche de 22 ans semble bien remplie à Al-Ahli, avec 18 matchs au compteur.

Ce chiffre mérite cependant d'être nuancé, puisqu'il n'a été aligné qu'à quatre reprises en championnat. Dams a surtout accumulé ses minutes de jeu en AFC Champions League et en King’s Cup, où il a souvent été titularisé

À cause de la réglementation en Arabie saoudite, Matteo Dams ne joue pas en championnat

Ce contraste s'explique entièrement par la réglementation en Arabie saoudite. Les clubs ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs étrangers en championnat, ce qui oblige l'entraîneur Matthias Jaisle à faire des choix qui tournent systématiquement au désavantage de Dams.

La concurrence est d'ailleurs rude dans un club de premier plan comme Al-Ahli, où évoluent des internationaux tels que Riyad Mahrez et Ivan Toney. Dans un tel effectif, il est difficile pour le jeune Belge de s'imposer durablement compte tenu des quotas.

Matteo Dams bénéficie toutefois d'une règle dérogatoire. En raison de son jeune âge, il peut engranger des minutes de jeu dans d'autres compétitions, ce qui explique pourquoi il y obtient des opportunités. Puisqu'Al-Ahli a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique, il y recevra d'ailleurs encore du temps de jeu.





Un salaire de 250 000 euros par mois

Son aventure avait pourtant commencé de manière prometteuse après son transfert en provenance du PSV Eindhoven en janvier 2025. Révélé aux Pays-Bas, Dams semblait aussi trouver rapidement ses marques en Arabie saoudite.

Il a même connu des succès sportifs, avec la victoire lors de la précédente édition de la Ligue des champions asiatique contre Kawasaki Frontale et un trophée en Supercoupe d'Arabie saoudite. Cela ressemblait alors au début d'un beau parcours.

Financièrement, Dams est par contre particulièrement à l'aise. Selon des informations officieuses, il serait passé d'un salaire modeste au PSV à environ 250 000 euros brut par mois. Il a lui-même reconnu qu'il s'agissait de “chiffres ridiculement élevés”, ce qui illustre bien la véritable cage dorée dans laquelle il se trouve.

Cette sécurité financière rend un départ moins évident. Bien qu'il y ait eu de l'intérêt, notamment de la part du Panathinaikos FC, aucun transfert ne s'est concrétisé. Dams choisit pour l'instant de se battre pour sa place, même si, dans les circonstances actuelles, son rôle en championnat semble limité.