Analyse Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Titulaire avec les Espoirs belges ce lundi, Matteo Dams a joué 18 matchs cette saison en Arabie saoudite, dont seulement quatre en championnat. Une statistique qui s'explique par les quotas fixés par la Saudi Pro League.

Ce lundi, Matteo Dams était titulaire avec les Diablotins contre les Pays-Bas en match amical. Sur le papier, la saison du latéral gauche de 22 ans semble bien remplie à Al-Ahli, avec 18 matchs au compteur.

Ce chiffre mérite cependant d'être nuancé, puisqu'il n'a été aligné qu'à quatre reprises en championnat. Dams a surtout accumulé ses minutes de jeu en AFC Champions League et en King’s Cup, où il a souvent été titularisé

À cause de la réglementation en Arabie saoudite, Matteo Dams ne joue pas en championnat

Ce contraste s'explique entièrement par la réglementation en Arabie saoudite. Les clubs ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs étrangers en championnat, ce qui oblige l'entraîneur Matthias Jaisle à faire des choix qui tournent systématiquement au désavantage de Dams.

La concurrence est d'ailleurs rude dans un club de premier plan comme Al-Ahli, où évoluent des internationaux tels que Riyad Mahrez et Ivan Toney. Dans un tel effectif, il est difficile pour le jeune Belge de s'imposer durablement compte tenu des quotas.

Matteo Dams bénéficie toutefois d'une règle dérogatoire. En raison de son jeune âge, il peut engranger des minutes de jeu dans d'autres compétitions, ce qui explique pourquoi il y obtient des opportunités. Puisqu'Al-Ahli a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique, il y recevra d'ailleurs encore du temps de jeu.

Un salaire de 250 000 euros par mois

Son aventure avait pourtant commencé de manière prometteuse après son transfert en provenance du PSV Eindhoven en janvier 2025. Révélé aux Pays-Bas, Dams semblait aussi trouver rapidement ses marques en Arabie saoudite.

Il a même connu des succès sportifs, avec la victoire lors de la précédente édition de la Ligue des champions asiatique contre Kawasaki Frontale et un trophée en Supercoupe d'Arabie saoudite. Cela ressemblait alors au début d'un beau parcours.

Financièrement, Dams est par contre particulièrement à l'aise. Selon des informations officieuses, il serait passé d'un salaire modeste au PSV à environ 250 000 euros brut par mois. Il a lui-même reconnu qu'il s'agissait de “chiffres ridiculement élevés”, ce qui illustre bien la véritable cage dorée dans laquelle il se trouve.

Cette sécurité financière rend un départ moins évident. Bien qu'il y ait eu de l'intérêt, notamment de la part du Panathinaikos FC, aucun transfert ne s'est concrétisé. Dams choisit pour l'instant de se battre pour sa place, même si, dans les circonstances actuelles, son rôle en championnat semble limité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
Al Ahli (KSA)
Matteo Dams

Plus de news

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

11:20
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30
Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

08:00
1
Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

07:40
"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

07:20
Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

07:00
Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

06:30
Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

06:00
1
Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

23:00
Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

22:30
Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

22:00
Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

21:40
Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

21:20
"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

21:00
Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

20:40
Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

20:20
C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

20:00
OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

19:30
Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

19:00
Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

18:40
"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

18:20
La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

18:00
Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

17:30
Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

17:00
"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

16:30
Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

16:00
"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

15:30
OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

15:00
Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

14:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 29
PSV PSV 04/04 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 04/04 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 04/04 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 04/04 NEC NEC
Ajax Ajax 04/04 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 05/04 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 05/04 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 05/04 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 05/04 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved