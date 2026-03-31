"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

Il y aura du changement, côté belge, par rapport à la victoire de samedi face aux États-Unis. Rudi Garcia, qui a notamment confirmé la titularisation de Matz Sels, pourrait opérer jusqu'à neuf changements au coup d'envoi... et dix autres pendant le match.

Un peu plus de trois jours après leur victoire à Atlanta face aux États-Unis, les Diables Rouges s'apprêtent à défier le Mexique au Soldier Field de Chicago pour terminer leur petit stage sur le sol américain.

Une rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 3 h 00 du matin heure belge, qui pourrait perturber les organismes à quelques heures de la fin de la trêve internationale et du retour de chacun dans son club. Rudi Garcia a relativisé, en conférence de presse.

"Samedi, c'était plus compliqué parce que nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous adapter au décalage horaire", a-t-il expliqué. "Maintenant que nous sommes totalement passés au rythme américain et que nous vivons à l'heure américaine, ce n'est pas un problème de jouer à 20 h (heure locale)", affirme Garcia. "Le souci viendra surtout quand nous rentrerons en Europe mercredi, et pour les joueurs qui ont un match ce week-end."

Rudi Garcia fera encore beaucoup tourner

Le sélectionneur des Diables veut préserver toutes ses forces pour éviter toute blessure bien contraignante. L'équipe alignée sera donc bien différente de celle qui a commencé contre les États-Unis. Au poste de gardien de but, notamment, Rudi Garcia a confirmé la titularisation de Matz Sels, après celle de Senne Lammens à Atlanta.

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"Deux à trois joueurs titulaires resteront dans le onze de base, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir jusqu'à neuf changements. Tout le monde est disponible, donc après 60 ou 70 minutes, j'aurai encore la possibilité de réaliser beaucoup de changements (Garcia pourra en effectuer jusqu'à dix pendant la rencontre). Nous allons continuer à expérimenter, notamment en termes de tactique."