Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

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Bruges s'attend à perdre plusieurs cadres cet été. Le champion de Belgique s'active en coulisses pour dénicher des remplaçants.

Le Club de Bruges sait que son effectif pourrait connaître plusieurs changements cet été. La retraite de Simon Mignolet et les possibles départs d'Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Raphaël Onyedika, Joel Ordonez et d'autres joueurs importants pourraient contraindre les Blauw en Zwart à reconstruire une partie de leur noyau.

Les dirigeants brugeois travaillent sur plusieurs dossiers en prévision de ces possibles départs. Le club cherche à identifier les profils capables de prendre le relais dans les mois à venir. Le maintien du Club NXT en Challenger Pro League, rendu possible par l'absence de licence du RWDM Brussels, pourrait peser dans la balance.

Le Club de Bruges a une piste

Ces jeunes savent qu'ils peuvent mûrir avec l'équipe B au deuxième niveau, dans un championnat relevé comme celui de la Belgique, avec la possibilité de monter ensuite facilement vers le noyau A. Au Kazakhstan, une rumeur a fait surface.

Selon Offside.kz, Bruges s'intéresserait au Kazakh de 18 ans Maksat Abraev. Il pourrait représenter une solution pour l'après-Tzolis à plus long terme. même si l'ailier gauche n'a qu'une valeur marchande de 200.000 euros selon Transfermarkt.

Maksat Abraev, le nouveau Christos Tzolis ?

Avec le FC Astana, l'un des clubs les plus importants du Kazakhstan, il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en douze apparitions cette saison. Promu dans le noyau A en début d'année après son passage chez les U18, il a gagné progressivement du temps de jeu.

Ses performances lui ont ouvert les portes des sélections de jeunes du Kazakhstan. Passé par les U17 et les U19, c'est l'un des talents les plus prometteurs de sa génération dans son pays. Sous contrat avec Astana jusqu'en juin 2028, il pourrait représenter une piste intéressante.

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