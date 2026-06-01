Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Sur une voie de garage à Séville et arrivé en fin de contrat, Adnan Januzaj vient de changer d'agent, qui devra lui trouver un nouveau défi alléchant cet été. À 31 ans, l'ancien Diable Rouge cherche à se relancer.

Grosse déception de la saison en Espagne, le FC Séville a terminé son championnat à la treizième place, mais avec une petite longueur d'avance seulement sur la zone de relégation.

Les Andalous viennent de vivre une saison particulièrement difficile, où des supporters ont notamment bloqué l'accès au centre d'entraînement, et jeté, quelques semaines auparavant, de faux billets de banque sur leurs joueurs à l'aéroport, au retour d'une défaite à Majorque.

Au milieu de cette situation délicate, Adnan Januzaj est arrivé au club fin 2022 en provenance de la Real Sociedad, puis a successivement été prêté à Başakşehir et à Las Palmas.

Adnan Januzaj à la recherche d'un nouveau défi

Cette saison, le Bruxellois de 31 ans et ancien Diable Rouge (15 sélections) faisait bel et bien partie de l'effectif du FC Séville, mais il n'a pratiquement pas eu voix au chapitre : treize apparitions seulement, un très faible total de 384 minutes de jeu toutes compétitions confondues et... deux buts, inscrits en Coupe du Roi contre le CD Toledo, au premier tour.

Disparu de la circulation, Januzaj n'a pas pris part aux douze derniers matchs de championnat et n'a donc plus joué en match officiel depuis début mars. Une situation peu idéale lorsque l'on arrive en fin de contrat.





Libre dans trente jours, Adnan Januzaj aurait décidé de changer d'agent et serait désormais représenté par Fali Ramadani, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. L'objectif étant donc de lui trouver un nouveau défi alléchant cet été.