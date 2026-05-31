Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne s'est réjoui du départ d'Antonio Conte de Naples. La réponse de l'adjoint italien ne s'est pas fait attendre.

Kevin De Bruyne ne s'est pas fait que des amis à Naples. Les propos du milieu belge concernant Antonio Conte ont traversé les frontières et n'ont pas laissé le staff napolitain indifférent. Cristian Stellini, l'adjoint du technicien italien, a tenu à lui répondre dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Quelques jours après le départ d'Antonio Conte, Kevin De Bruyne a été interrogé sur cette décision par Het Belang van Limburg. Le Diable Rouge n'avait pas tourné autour du pot dans sa réponse. "Oui, pour moi, il ne devait certainement pas rester."

Le camp de Conte répond à Kevin De Bruyne

Stellini a réagi un jour plus tard. "Peut-être que ça n'a pas beaucoup de sens pour Naples de recruter des joueurs de 33 ans, avec un gros passé, qui accordent plus d'importance à l'esthétique qu'aux résultats de la saison. Si des joueurs avec un tel niveau d'expérience sont recrutés, ils devraient au moins servir d'exemple d'enthousiasme et de positivité pour les plus jeunes dans une ville comme Naples."

"Il ne m'a jamais transmis de joie ou d'enthousiasme"

L'adjoint de Conte a poursuivi sur le même ton. "Il ne m'a jamais transmis de joie ou d'enthousiasme. J'espère qu'à l'avenir, il découvrira des environnements plus proches de ce qu'il recherche, peut-être avec l'équipe nationale sous les ordres de Garcia."



Le Diable Rouge n'a pas été convaincu par la saison de son équipe. Le numéro sept de la Belgique a critiqué les tactiques de Conte, qu'il juge trop défensives. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il prendra le temps de réfléchir à la suite de sa carrière après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette saison, KDB n'a pas remporté de trophée avec Naples, mais le club si. Il était blessé lors de la finale de Super Coupe d'Italie.