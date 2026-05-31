Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne
Deviens fan de Napoli! 275

Kevin De Bruyne s'est réjoui du départ d'Antonio Conte de Naples. La réponse de l'adjoint italien ne s'est pas fait attendre.

Kevin De Bruyne ne s'est pas fait que des amis à Naples. Les propos du milieu belge concernant Antonio Conte ont traversé les frontières et n'ont pas laissé le staff napolitain indifférent. Cristian Stellini, l'adjoint du technicien italien, a tenu à lui répondre dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Quelques jours après le départ d'Antonio Conte, Kevin De Bruyne a été interrogé sur cette décision par Het Belang van Limburg. Le Diable Rouge n'avait pas tourné autour du pot dans sa réponse. "Oui, pour moi, il ne devait certainement pas rester."

Le camp de Conte répond à Kevin De Bruyne

Stellini a réagi un jour plus tard. "Peut-être que ça n'a pas beaucoup de sens pour Naples de recruter des joueurs de 33 ans, avec un gros passé, qui accordent plus d'importance à l'esthétique qu'aux résultats de la saison. Si des joueurs avec un tel niveau d'expérience sont recrutés, ils devraient au moins servir d'exemple d'enthousiasme et de positivité pour les plus jeunes dans une ville comme Naples."

"Il ne m'a jamais transmis de joie ou d'enthousiasme"

L'adjoint de Conte a poursuivi sur le même ton. "Il ne m'a jamais transmis de joie ou d'enthousiasme. J'espère qu'à l'avenir, il découvrira des environnements plus proches de ce qu'il recherche, peut-être avec l'équipe nationale sous les ordres de Garcia."


Le Diable Rouge n'a pas été convaincu par la saison de son équipe. Le numéro sept de la Belgique a critiqué les tactiques de Conte, qu'il juge trop défensives. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il prendra le temps de réfléchir à la suite de sa carrière après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette saison, KDB n'a pas remporté de trophée avec Naples, mais le club si. Il était blessé lors de la finale de Super Coupe d'Italie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

22:30
1
Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

22:00
3
Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

21:38
Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

21:08
"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

20:30
2
Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

20:00
1
Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

19:30
Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ

Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ

19:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

18:09
Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

18:37
Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

18:09
Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

17:47
1
Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

17:15
7
Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

16:40
1
"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

30/05
Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

16:11
1
Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

15:38
Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

15:07
Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

14:39
2
Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

14:05
"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

30/05
Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

13:30
Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

13:02
"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

12:30
1
90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

12:00
L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

11:00
Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

10:30
Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

07:30
🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

09:30
6
"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

09:00
1
"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

08:30
1
Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

30/05
A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

30/05
Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

30/05
1
Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

30/05

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 38
Fiorentina Fiorentina 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 3-3 Inter Inter
Lazio Lazio 2-1 Pisa Pisa
Parma Parma 1-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-0 Udinese Udinese
Cremonese Cremonese 1-4 Como Como
AC Milan AC Milan 1-2 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 1-0 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 AS Roma AS Roma
Torino Torino 2-2 Juventus Juventus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved