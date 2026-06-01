Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Opta a fait tourner son superordinateur 10.000 fois pour prédire le vainqueur de la Coupe du monde. L’Espagne en ressort comme la grande favorite, tandis que la Belgique devra espérer un exploit.

La Coupe du monde 2026 approche. Dès le 11 juillet, 48 pays se disputeront le trophée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Qui succédera à l’Argentine, vainqueur en 2022 ? Le superordinateur d’Opta a réalisé 10.000 simulations et en ressort avec un favori assez net.

Le superordinateur d’Opta mise sur l'Espagne

L’Espagne apparaît comme le principal candidat au titre selon les calculs. Les Espagnols se voient attribuer 16,1% de chances d’être sacrés champions du monde et atteignent la finale dans plus d’un quart des simulations. De quoi placer la Roja juste devant les autres nations historiques.

La France arrive en deuxième position. Le vice-champion du monde 2022 est crédité de 13% de chances de remporter le trophée et atteint la finale dans 21,2% des simulations. L’Angleterre suit à la troisième place avec 11,2% de chances de sacre, tandis que le champion du monde en titre, l’Argentine, plafonne à 10,4%.

Viennent ensuite le Portugal (7%), le Brésil (6,6%), l’Allemagne (5,1%), les Pays-Bas (3,6%), la Norvège (3,5%), la Belgique (2,4%), la Colombie (2,1%), le Maroc (1,9%), l’Uruguay (1,7%), la Suisse (1,7%), la Croatie (1,6%), l’Équateur (1,4%), le Japon (1,2%), les États-Unis (1,2%), le Sénégal (1%) et le Mexique (1%).

La Norvège devant la Belgique !

Pour la Belgique, les prévisions ne sont donc pas vraiment réjouissantes. Les Diables Rouges atteignent les quarts de finale dans 28,9% des simulations, les demi-finales dans 12,8% et la finale dans à peine 5,6%. Un sacre mondial n’est estimé par Opta qu’à 2,4%. Autre élément marquant : dans seulement 35,9% des 10.000 simulations du superordinateur d’Opta, un pays devenait champion du monde pour la première fois.





Cela reste évidemment une simple projection. Un Mondial peut basculer dans tous les sens, surtout avec 48 participants et un nouveau format. La forme du moment, les blessures, le tirage au sort et les séances de tirs au but peuvent tout changer. Ces chiffres donnent surtout une indication des rapports de force avant le coup d’envoi.