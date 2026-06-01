Adem Zorgane absent de la liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, un joueur de Charleroi retenu

L'Algérie a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, qui débutera dans moins de deux semaines aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pour la première fois depuis 12 ans, les Fennecs disputeront la Coupe du monde. Leur dernière participation remonte à l'édition 2014, où la nation avait réussi la meilleure performance de son histoire en atteignant les huitièmes de finale. L'Algérie figurait d'ailleurs dans le groupe de la Belgique. Les Diables Rouges s'étaient imposés sur le score de 2-1 lors de la première journée du Mondial 2014.

Pour cette Coupe du monde 2026, l'Algérie a dévoilé une liste de 27 joueurs (ndlr, le 4e gardien Abdelatif Ramdane a été retenu comme réserviste et ne sera pas dans la liste officielle des 26 joueurs). Parmi les joueurs retenus, on retrouve notamment le fils de la légende du football français Lucas Zidane. Le portier de Grenade a été appelé aux côtés de trois autres gardiens (Oussama Benbot, Melvin Mastil et Abdelatif Ramdane).

Un joueur de Pro League a été retenu. Il s'agit du milieu carolo Yacine Titraoui. À noter l'absence du milieu de l'Union Saint-Gilloise Adem Zorgane.

De nombreux joueurs passés par la Belgique figurent dans la sélection : Rafik Belghali, ancien joueur de Lommel et de Malines, Ramy Bensebaïni prêté au Lierse une saison il y a plus de dix ans, Zineddine Belaïd encore joueur de Saint-Trond lors de la saison 2024-2025, Mohammed Amoura, qui a brillé sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, Nadhir Benbouali, passé par Charleroi entre 2022 et 2025, et enfin Anis Hadj Moussa, ex-joueur de l'Olympic Charleroi et du Patro Eisden. À noter également la présence de Nabil Bentaleb, passé par Mouscron entre 2009 et 2010 lors de sa formation.



La liste complète de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026

Gardiens





Luca Zidane (Grenade)

Oussama Benbot (USM Alger)

Melvin Mastil (Stade Nyonnais)

Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Défenseurs

Aïssa Mandi (Lille)

Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)

Mohamed Amine Tougai (ES Tunis)

Zineddine Belaïd (JS Kabylie)

Achraf Abada (USM Alger)

Samir Chergui (Paris FC)

Jaouen Hadjam (BSC Young Boys)

Rayan Aït-Nouri (Manchester City)

Rafik Belghali (Hellas Vérone)

Milieux de terrain

Hicham Boudaoui (OGC Nice)

Ramiz Zerrouki (Twente)

Nabil Bentaleb (Lille)

Yacine Titraoui (Charleroi)

Farès Chaïbi (Eintracht Francfort)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Houssem Aouar (Al-Ittihad)

Attaquants

Farès Ghedjemis (Frosinone)

Nadir Benbouali (Györ)

Amine Gouiri (Olympique de Marseille)

Adil Boulbina (Al-Duhail)

Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Riyad Mahrez (Al Ahli)

Mohamed Amoura (Wolfsburg)