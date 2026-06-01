"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

La Gantoise a arraché son ticket européen au bout du suspense face à Genk. À la 117e minute, la situation semblait encore très mal embarquée, mais tout a basculé ensuite. Grâce notamment à Tibe De Vlieger et Davy Roef, forcément très heureux après cette victoire aux tirs au but.

"Envoyer l’équipe en Europe, c’est un rêve qui devient réalité", a déclaré Tibe De Vlieger à notre micro (Voetbalkrant). "C’était convenu que je le frappe comme ça, mais malgré tout. Je suis tellement heureux, je ne peux vraiment pas le décrire."

"Au début de la saison, je n’aurais jamais osé rêver vivre quelque chose comme ça aujourd’hui. Je n’arrive toujours pas à y croire, je sais que je ne vais pas dormir cette nuit. Je ne sais pas encore quels sont les plans, mais nous devons faire quelque chose maintenant. Si on ne fait rien après ça, alors je ne comprends pas."

Davy Roef très content

Davy Roef était lui aussi très heureux d’avoir décroché cette qualification européenne. Le gardien a une nouvelle fois démontré ses qualités dans l’exercice des tirs au but : "En arrêter un seul est peut-être insuffisant pour être considéré comme un véritable tueur, mais cela a suffi aujourd’hui. Il faut aussi souligner le mérite de tous ceux qui ont transformé leur penalty."

"Cela a été une saison exceptionnelle du début à la toute dernière seconde, littéralement. Nous avons dû nous battre jusqu’au bout. Nous avons atteint notre objectif et c’est ce qui compte le plus aujourd’hui."

"Ce n’est pas toujours obligé d’être beau. Nous avons attendu une victoire pendant dix matchs. Nous voulons proposer un beau football, mais nous sommes très heureux d’avoir décroché ce billet européen", a poursuivi le gardien de La Gantoise, qui a également eu des mots élogieux pour Tibe De Vlieger.





"De Vlieger est devenu en peu de temps l’un des chouchous du public, et c’est mérité. À terme, il sera assurément un capitaine digne de ce nom. Une fête ? Je vais essayer de garder les autres un peu sous contrôle, mais il y aura bien une fête et j’y participerai aussi."