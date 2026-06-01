Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union
Photo: © photonews

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Ancien entraîneur de l'Union, de Courtrai et du Standard, le Slovène Luka Elsner vient d'être nommé du côté de Lausanne-Sport, en Suisse. Un nouveau défi, moins de deux mois après son départ de Cracovia.

Passé sur les bancs de l'Union Saint-Gilloise (2018-2019), de Courtrai (2021) et du Standard de Liège (2021-2022), Luka Elsner était libre depuis la fin de son aventure à Cracovia, le 20 avril dernier.

L'entraîneur slovène de 43 ans, champion en Ligue 2 avec le Havre en 2022-2023 (ce qui demeure jusqu'à ce jour son seul trophée remporté en tant que T1 d'un club professionnel), avant d'assurer son maintien en Ligue 1 la saison suivante, n'est toutefois pas resté bien longtemps sans un nouveau défi.

Luka Elsner vient en effet d'être annoncé, ce lundi, du côté de Lausanne-Sport, où il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028. "Le profil de Luka Elsner correspond pleinement aux critères définis par le FC Lausanne-Sport", écrit le communiqué du club suisse.

"Entraîneur charismatique et expérimenté, il est reconnu pour sa capacité à mettre en place une assise défensive solide, à développer les jeunes joueurs et à faire progresser collectivement ses équipes. Sa rigueur de travail, son exigence quotidienne et sa motivation pour ce nouveau défi ont également été déterminantes dans le choix du club."

Les premiers mots de Luka Elsner à Lausanne-Sport

Un communiqué dans lequel Luka Elsner s'est également exprimé. "Je fonctionne beaucoup à l’humain. Dès mes premiers échanges avec la direction sportive et le CEO, j’ai ressenti de l’expertise, de l’enthousiasme et une vraie énergie positive autour du projet. J’ai immédiatement eu envie de travailler avec ces personnes et avec ce groupe de joueurs."

"J’ai hâte d’être sur le terrain, de construire quelque chose ensemble et de tout donner pour créer des émotions et des souvenirs forts avec nos supporters. Avec mon staff, nous donnerons tout pour que cette équipe représente fièrement la ville et le club, et donne aux gens l’envie de venir au stade."

Neuvième du dernier championnat, Lausanne-Sport compte dans ses rangs le jeune Belgo-finlandais Rodolfo Lippo (22 ans), passé notamment par le centre de formation de l'Union Saint-Gilloise.

Deux joueurs belges y ont évolué dans le passé : Thierry Pister dans les années 90, et plus récemment... Noë Dussenne, que Luka Elsner a connu du côté du Standard. Le défenseur central évolue désormais sous les couleurs d'OHL.

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